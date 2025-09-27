جزئیات آلودگی ۱۱ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _شنبه پنجم مهر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر‌های خرمشهر ۱۶۱، دشت آزادگان ۱۵۹ و هویزه ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان ۱۱۹، اندیمشک ۱۳۸، اهواز ۱۰۱، بهبهان ۱۰۷، شادگان ۱۳۳، شوش ۱۱۱، شوشتر ۱۲۶، ماهشهر ۱۳۵، میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت.۰۸:۰۰ در شهر‌های آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، ملاثانی و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

انتهای پیام/