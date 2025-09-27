مدیرکل شیلات اردبیل:
بازارچه عرضه آبزیان در اردبیل راه اندازی می شود
مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: بازارچه عرضه آبزیان در اردبیل به منظور دسترسی مردم به محصولات شیلاتی تازه و سالم راه اندازی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد اله بخش با تأکید بر اهمیت نگاه توسعهمحور در پیشرفت بخش شیلات اظهار کرد: توسعه شیلات استان مستلزم حمایت کامل و همراهی دستگاههای اجرایی و تسهیل شرایط سرمایهگذاری است.
وی با بیان اینکه رفع حساسیتها و هموار کردن مسیر برای سرمایهگذاران، لازمه پیشرفت این بخش است، گفت: در جلسه ستاد توسعه شیلات ۱۱ طرح مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون ۷ طرح به نتیجه رسیده است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با تاگید بر اینکه باقی موارد ستاد توسعه در دست بررسی است، بیان کرد: با سیاستگذاریهای درست در استان اردبیل و حمایت جدی از سرمایهگذاران، میتوان تولید شیلات استان را تا ۳۰ هزار تن افزایش داد.
اله بخش همچنین از راهاندازی بازارچه عرضه آبزیان در اردبیل خبر داد و گفت:نبود محل مشخص برای خرید و فروش آبزیان یکی از چالشهای مهم این بخش بود که با راهاندازی بازارچه عرضه مستقیم، دسترسی مردم به محصولات شیلاتی تازه و سالم تسهیل خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای شیلات استان افزود:ایجاد شهرک شیلاتی در شهرستان انگوت از دیگر اقدامات مهم در دستور کار است که میتواند به متمرکز شدن فعالیتها، کاهش هزینهها و رونق اشتغال کمک کند. همچنین با اجاره بستر کانالها و آببندانها، شرایط برای بهرهبرداری بهینه از منابع آبی استان و افزایش تولید آبزیان فراهم میشود.