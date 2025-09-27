خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

بحران زباله در مازندران؛ تهدید جدی برای محیط زیست و اقتصاد منطقه/ ۸۰ درصد زباله‌های استان قابلیت بازیافت دارند

بحران زباله در مازندران؛ تهدید جدی برای محیط زیست و اقتصاد منطقه/ ۸۰ درصد زباله‌های استان قابلیت بازیافت دارند
کد خبر : 1691646
لینک کوتاه کپی شد.

نائب رییس شورای عالی استان‌ها گفت: انباشت بی‌رویه زباله و دفن غیر اصولی پسماندها در استان مازندران به بحران خاموشی تبدیل شده که علاوه بر تخریب محیط زیست، سلامت مردم و منابع طبیعی این استان گردشگری را به خطر انداخته است.

صادق برزویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، انباشت بی‌رویه زباله در مازندران را تهدیدی برای طبیعت و سلامت مردم عنوان کرد و گفت:مازندران با جنگل‌های سرسبز و سواحل بکر خود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر است، اما بحران زباله آرام‌آرام این سرمایه طبیعی را تهدید می‌کند.

وی افزود:دفن غیر اصولی زباله‌ها باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی، فرسایش خاک و نابودی اکوسیستم و حیات وحش شده است.

بار اقتصادی سنگین بر دوش مردم و شهرداری‌ها

برزویی با بیان اینکه، مدیریت محلی با نبود منابع مالی کافی و اختیارات محدود، در تامین هزینه‌های بالا برای تفکیک، بازیافت و دفع صحیح پسماند ناتوان است گفت:هزینه‌های سنگین مدیریت زباله فشار اقتصادی قابل توجهی بر شهرداری‌ها و مردم وارد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ادامه این روند فشار اقتصادی سنگینی به شهرداری‌ها و مدیریت محلی وارد می‌کند، افزود:هزینه‌های جمع‌آوری، دفن و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی بسیار سنگین‌تر از هزینه‌هایی است که می‌توان برای ایجاد مراکز مدرن بازیافت صرف کرد.

برزویی به اشاره به هزینه های سنگین حمل و دفن زباله در مازندران گفت:شهرستان بابل ماهانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای حمل و دفع زباله هزینه می‌کند که رقمی قابل توجه بوده و حدود ۱۵درصد  بودجه کل حقوق پرسنل شهرداری این شهرستان است و فشار اقتصادی سنگینی بر مردم و بودجه شهرداری‌ها وارد می‌کند گفت: این هزینه‌ها باعث شده بخش زیادی از منابع مالی صرف حل این بحران شده و از توسعه زیرساخت‌ها و خدمات دیگر کاسته شود.

برزویی با بیان اینکه،سالانه بیش از صدها هزار تن زباله در استان های شمالی کشور دفن می شود که از میزان ۸۰ درصد آن قابل بازیافت و قابلیت تبدیل شدن به کمپوست را دارد افزود:دفن غیر اصولی زباله ها موجب آلودگی رودخانه ها،فرسایش خاک وآلودگی منابع آب زیر زمینی نابودی حیات وحش می شود.

تخریب اکوسیستم و نابودی حیات وحش در مازندران؛ زنگ خطری برای آینده استان

نائب رییس شورای عالی استان ها، خاطر نشان کرد:آلودگی منابع آب، فرسایش خاک و انباشت زباله در مازندران باعث نابودی پرندگان و ماهی‌های بومی، تخریب اکوسیستم و تهدید حیات وحش شده است.

بحران زباله در مازندران؛ تهدید جدی برای محیط زیست و اقتصاد منطقه/ ۸۰ درصد زباله‌های استان قابلیت بازیافت دارند

کاهش محسوس جمعیت پرندگان و ماهیان بومی

وی با بیان اینکه، سال‌ها پیش پرندگان و ماهی‌های بزرگ و متنوعی در رودخانه‌ها و جنگل‌های مازندران دیده می‌شدند، اما امروز بسیاری از گونه‌های بومی در حال انقراض هستند گفت: آلودگی شدید آب‌ها و خاک و تخریب زیستگاه‌ها، دلیل اصلی این کاهش است که اکوسیستم طبیعی استان را به شدت تهدید می‌کند.

نائب رییس شورای عالی استان‌ها در ادامه اظهار داشت: برای برون‌رفت از بحران زباله در مازندران، باید چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله ورود جدی دولت به موضوع پسماند و بازیافت آن،ایجاد مراکز مجهز و استاندارد بازیافت در سطح استان، اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند با رویکرد علمی و پایدار، فرهنگ‌سازی گسترده در میان مردم برای کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا، و همچنین جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فناوری‌های نوین بازیافت تا بتوان این بحران را مدیریت و کنترل کرد.

برزویی تاکید کرد: فرهنگ‌سازی برای کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای مقابله با این بحران است.

به گفته وی، در بسیاری از شهرها تفکیک زباله به صورت اختیاری در حال انجام است و با ارائه مشوق‌ها، خانواده‌ها به این سمت ترغیب می‌شوند.

برزویی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، مردم با مراجعه به مراکز بازیافت محلی و دریافت رسید، از مزایای خرید و تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهره‌مند می‌شوند.

نائب رییس شورای عالی استان‌ها همچنین به وجود شبکه‌های مافیایی در حوزه زباله اشاره کرد و گفت: مافیای قدرتمندی به صورت سیستماتیک در این حوزه فعالیت می‌کند که کنترل جمع‌آوری و بازیافت زباله را در دست دارد. این گروه‌ها سودهای هنگفتی از این صنعت به دست می‌آورند و حتی با وجود محدودیت‌های قانونی، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

برزویی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی با فناوری‌های نوین بازیافت وارد این عرصه شود، می‌توان سودآوری بالاتری نسبت به بازار طلا و ارز دیجیتال کسب کرد.

وی افزود: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد زباله‌های دفن شده در کشور قابلیت بازیافت و کسب درآمد دارند و عدم مدیریت صحیح این بحران، ظرف دهه آینده فرصت جبران را از بین خواهد برد.

نائب رییس شورای عالی استان‌ها، با تاکید بر اهمیت مدیریت ملی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: تنها با عزم ملی می‌توان سرمایه‌های طبیعی استان‌های شمالی مانند جنگل‌ها و دریاها را حفظ کرد و به نسل‌های آینده تحویل داد.

برزویی، با اشاره به تحلیل های کارشناسان هشدار داد: اگر امروز برای حل این بحران تصمیم‌گیری نشود، فردا دیگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت. مازندران به‌عنوان سرمایه طبیعی ایران، نیازمند توجه ویژه و عزم جدی مسئولان ملی و استانی است تا نسل‌های آینده همچنان بتوانند از زیبایی‌های بی‌نظیر این خطه بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی