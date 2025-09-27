در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
بحران زباله در مازندران؛ تهدید جدی برای محیط زیست و اقتصاد منطقه/ ۸۰ درصد زبالههای استان قابلیت بازیافت دارند
نائب رییس شورای عالی استانها گفت: انباشت بیرویه زباله و دفن غیر اصولی پسماندها در استان مازندران به بحران خاموشی تبدیل شده که علاوه بر تخریب محیط زیست، سلامت مردم و منابع طبیعی این استان گردشگری را به خطر انداخته است.
صادق برزویی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، انباشت بیرویه زباله در مازندران را تهدیدی برای طبیعت و سلامت مردم عنوان کرد و گفت:مازندران با جنگلهای سرسبز و سواحل بکر خود، سالانه میزبان میلیونها گردشگر است، اما بحران زباله آرامآرام این سرمایه طبیعی را تهدید میکند.
وی افزود:دفن غیر اصولی زبالهها باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی، فرسایش خاک و نابودی اکوسیستم و حیات وحش شده است.
بار اقتصادی سنگین بر دوش مردم و شهرداریها
برزویی با بیان اینکه، مدیریت محلی با نبود منابع مالی کافی و اختیارات محدود، در تامین هزینههای بالا برای تفکیک، بازیافت و دفع صحیح پسماند ناتوان است گفت:هزینههای سنگین مدیریت زباله فشار اقتصادی قابل توجهی بر شهرداریها و مردم وارد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه ادامه این روند فشار اقتصادی سنگینی به شهرداریها و مدیریت محلی وارد میکند، افزود:هزینههای جمعآوری، دفن و جبران خسارتهای زیستمحیطی بسیار سنگینتر از هزینههایی است که میتوان برای ایجاد مراکز مدرن بازیافت صرف کرد.
برزویی به اشاره به هزینه های سنگین حمل و دفن زباله در مازندران گفت:شهرستان بابل ماهانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای حمل و دفع زباله هزینه میکند که رقمی قابل توجه بوده و حدود ۱۵درصد بودجه کل حقوق پرسنل شهرداری این شهرستان است و فشار اقتصادی سنگینی بر مردم و بودجه شهرداریها وارد میکند گفت: این هزینهها باعث شده بخش زیادی از منابع مالی صرف حل این بحران شده و از توسعه زیرساختها و خدمات دیگر کاسته شود.
برزویی با بیان اینکه،سالانه بیش از صدها هزار تن زباله در استان های شمالی کشور دفن می شود که از میزان ۸۰ درصد آن قابل بازیافت و قابلیت تبدیل شدن به کمپوست را دارد افزود:دفن غیر اصولی زباله ها موجب آلودگی رودخانه ها،فرسایش خاک وآلودگی منابع آب زیر زمینی نابودی حیات وحش می شود.
تخریب اکوسیستم و نابودی حیات وحش در مازندران؛ زنگ خطری برای آینده استان
نائب رییس شورای عالی استان ها، خاطر نشان کرد:آلودگی منابع آب، فرسایش خاک و انباشت زباله در مازندران باعث نابودی پرندگان و ماهیهای بومی، تخریب اکوسیستم و تهدید حیات وحش شده است.
کاهش محسوس جمعیت پرندگان و ماهیان بومی
وی با بیان اینکه، سالها پیش پرندگان و ماهیهای بزرگ و متنوعی در رودخانهها و جنگلهای مازندران دیده میشدند، اما امروز بسیاری از گونههای بومی در حال انقراض هستند گفت: آلودگی شدید آبها و خاک و تخریب زیستگاهها، دلیل اصلی این کاهش است که اکوسیستم طبیعی استان را به شدت تهدید میکند.
نائب رییس شورای عالی استانها در ادامه اظهار داشت: برای برونرفت از بحران زباله در مازندران، باید چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله ورود جدی دولت به موضوع پسماند و بازیافت آن،ایجاد مراکز مجهز و استاندارد بازیافت در سطح استان، اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند با رویکرد علمی و پایدار، فرهنگسازی گسترده در میان مردم برای کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا، و همچنین جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه فناوریهای نوین بازیافت تا بتوان این بحران را مدیریت و کنترل کرد.
برزویی تاکید کرد: فرهنگسازی برای کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا یکی از کلیدیترین راهکارها برای مقابله با این بحران است.
به گفته وی، در بسیاری از شهرها تفکیک زباله به صورت اختیاری در حال انجام است و با ارائه مشوقها، خانوادهها به این سمت ترغیب میشوند.
برزویی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، مردم با مراجعه به مراکز بازیافت محلی و دریافت رسید، از مزایای خرید و تخفیفات فروشگاههای زنجیرهای بهرهمند میشوند.
نائب رییس شورای عالی استانها همچنین به وجود شبکههای مافیایی در حوزه زباله اشاره کرد و گفت: مافیای قدرتمندی به صورت سیستماتیک در این حوزه فعالیت میکند که کنترل جمعآوری و بازیافت زباله را در دست دارد. این گروهها سودهای هنگفتی از این صنعت به دست میآورند و حتی با وجود محدودیتهای قانونی، فعالیتهای خود را ادامه میدهند.
برزویی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی با فناوریهای نوین بازیافت وارد این عرصه شود، میتوان سودآوری بالاتری نسبت به بازار طلا و ارز دیجیتال کسب کرد.
وی افزود: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد زبالههای دفن شده در کشور قابلیت بازیافت و کسب درآمد دارند و عدم مدیریت صحیح این بحران، ظرف دهه آینده فرصت جبران را از بین خواهد برد.
نائب رییس شورای عالی استانها، با تاکید بر اهمیت مدیریت ملی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف، خاطرنشان کرد: تنها با عزم ملی میتوان سرمایههای طبیعی استانهای شمالی مانند جنگلها و دریاها را حفظ کرد و به نسلهای آینده تحویل داد.
برزویی، با اشاره به تحلیل های کارشناسان هشدار داد: اگر امروز برای حل این بحران تصمیمگیری نشود، فردا دیگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت. مازندران بهعنوان سرمایه طبیعی ایران، نیازمند توجه ویژه و عزم جدی مسئولان ملی و استانی است تا نسلهای آینده همچنان بتوانند از زیباییهای بینظیر این خطه بهرهمند شوند.