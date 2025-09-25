دو حادثه رانندگی در ازنا سه کشته بر جا گذاشت

به گزارش ایلنا، علی اکبر جاهد شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ساعتی قبل یک دستگاه وانت آریسان در حوالی دربند واژگون شد که ۲ سرنشین آن به دلیل شدت حادثه جان باختند.

وی با بیان اینکه علت واژگونی این خودرو، خواب آلودگی وعدم کنترل آن توسط راننده بوده است اضافه کرد: غروب امروز نیز یک فرد عابر پیاده به دلیل برخورد خودرو در سطح شهر ازنا جان خود را از دست داد.

فرماندار ازنا تصریح کرد: شهروندان و رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند تا بروز حوادث رانندگی به حداقل برسد.

