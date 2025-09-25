به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، مشاور و دستیار عالی فرمانده کل قوا و عضو شورای راهبردی روابط خارجی، در اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و شهید عباس نیلفروشان در گلستان شهدای اصفهان، اظهار داشت: هر بار که به گلستان شهدا می‌آیم، دلم می‌گیرد و تحت‌تأثیر قرار می‌گیرم، زیرا چهره‌های آشنا و عزیز شهدا، یادآور رشادت‌ها و جان‌فشانی‌هایی است که برای حفظ ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب انجام شده است. ما و خانواده‌های شهدا حاضریم جان خود را در راه میهن فدا کنیم و از مرگ نمی‌ترسیم؛ زیرا مرگ را آغاز زندگی بهتر و جاودانه می‌دانیم.

وی افزود: اعتقاد من این است که خداوند متعال برای کل نظام هستی، کهکشان‌ها، ایران، انقلاب اسلامی و حتی هر استان و فرد، برنامه‌ای خاص دارد. وظیفه ما این است که خود را در مسیر و برنامه‌ای که خداوند برای ما تعیین کرده قرار دهیم و شایستگی انجام خواسته‌های الهی را پیدا کنیم.

صفوی با اشاره به جایگاه تاریخی استان اصفهان در دفاع مقدس، افزود: اصفهان در چهار مرحله مهم و کلیدی پیشتاز و خط‌شکن بوده است. اولین حکومت‌نظامی کشور در اصفهان تشکیل شد و اگر اصفهانی‌ها نبودند، امنیت کردستان بازگردانده نمی‌شد. در خوزستان نیز لشکرهای مقدس امام حسین، ۸ نجف اشرف، قمر بنی‌هاشم، ۲۵ کربلا، هوانیروز و توپخانه اصفهان پیشتاز و خط‌شکن بودند. بیش از ۸ هزار شهید در گلستان شهدای این استان به خاک سپرده شده‌اند که گواه رشادت و فداکاری مردم این دیار است.

مشاور فرمانده کل قوا افزود: فرماندهان نظامی ما تنها متخصص تیر و تانک نیستند؛ بلکه برخی از آن‌ها شاعری توانا هستند که یاد و خاطره شهدا را در آثار فرهنگی و ادبی گرامی می‌دارند. امروز نیز در این مراسم از کتاب شعر سردار نیلفروشان با نام چکامه نیلی رونمایی شد که نمونه‌ای از این هنرمندی فرماندهان است.

وی همچنین به قدرت ایمان و عشق شهدا و رزمندگان اشاره کرد و گفت: قدرت عشق و ایمان فراتر از هر نیروی مادی و تسلیحاتی است. این عشق و ایمان بود که دل‌های رزمندگان را در سخت‌ترین لحظات مقاوم نگه داشت و انقلاب اسلامی را بیمه کرد.

سردار صفوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: یقین دارم که شهدا، فرماندهان و رزمندگان از صمیم قلب برای حفظ ایران، انقلاب و اسلام جان خود را فدا کردند. ما همچنان آماده‌ایم تا در مسیر این آرمان‌ها گام برداریم و از هیچ چیز، حتی مرگ، نترسیم.

مشاور فرمانده کل قوا به اهمیت انسجام و روحیه ایثارگری در کشور اشاره کرد و گفت: ملت ایران باید همواره به یاد داشته باشند که قدرت اصلی ما در ایمان و وحدت ماست. در طول تاریخ انقلاب، مردم ایران با صبر و مقاومت در برابر دشمنان ایستادند و نمونه بارز آن شهدای ما هستند.

وی افزود: به فرموده امام صادق(ع) اسرائیل به دست مردم ایران نابود خواهد شد که این در منابع شیعه و سنی آمده است، به گفته پدر سردار نیلفروشان، شهید نیلفروشان از کودکی عاشق مبارزه با اسرائیل و نابودی این رژیم منحوس بوده است‌.

سردار صفوی اظهار داشت: ما باید همچنان مسیر شهدای بزرگوار را ادامه دهیم و این میراث گرانبها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم. انقلاب اسلامی و ایران عزیز با ایثارگری شهدا، ماندگار خواهد بود.

