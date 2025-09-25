خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

کبودرآهنگ رتبه اول تولید گندم استان را داراست

کبودرآهنگ رتبه اول تولید گندم استان را داراست
کد خبر : 1691464
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۱۵ درصد از ۱۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان کبودرآهنگ آبی بوده و ۸۵ درصد آن دیم است با وجود این شرایط، این شهرستان رتبه اول تولید گندم را در استان دارد.

به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو در همایش سرمایه گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ با حضور وزیر جهادکشاورزی افزود: حذف اراضی آیش به صفر و جایگزینی آن با کشت محصولات تناوبی شامل گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای از طریق کشت قراردادی از مهمترین اهداف و برنامه های سازمان جهادکشاورزی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به پیگیری‌های مستمر و نگاه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به این استان، بر لزوم تعامل، همدلی و هم افزایی در میان تمامی ارکان بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: مجموعه بزرگ کشاورزی استان همدان با مشارکت سازمان‌ها، ادارات کل، دانشکده کشاورزی، تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی، به صورت هفتگی مسائل را پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه‌محوری اصل کلیدی در این سازمان است، افزود: نقشه راه ۴۰ ساله تولیدات کشاورزی استان تدوین شده و کتاب آن به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان همدان در کشور پیشتاز بوده است افزود: مساحت کل اراضی زراعی استان پس از رفع تداخلات، یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار تعیین شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۷۶۲ واحد تولیدی در استان اعلام کرد: از این تعداد، ۱۲۰ واحد راکد بوده که ۵۷ واحد آن، به ویژه در حوزه دام و طیور، غیرقابل احیا تشخیص داده شده است.

بهراملو خاطرنشان کرد: مجوز این واحدهای غیرقابل احیا، ابطال و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت واحدهای فعال هدایت خواهد شد.

وی همچنین به مولدسازی روستاها به عنوان یکی از پتانسیل‌های فراموش شده اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت، ۴۰۰ پروژه مولدسازی در روستاهای استان، به ویژه در بخش دام (۳۳۰ پروژه) و گلخانه‌های کوچک روستایی، به سمت تولید عملیاتی شد.

وی در ادامه به رتبه اول کشور در شناسایی و معرفی نمونه‌های ملی کشاورزی در دو سال پیاپی اشاره کرد و گفت: امسال نیز در تلاش هستیم تا این رتبه را برای سومین سال متوالی کسب کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی