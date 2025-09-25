رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:
کبودرآهنگ رتبه اول تولید گندم استان را داراست
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۱۵ درصد از ۱۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان کبودرآهنگ آبی بوده و ۸۵ درصد آن دیم است با وجود این شرایط، این شهرستان رتبه اول تولید گندم را در استان دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو در همایش سرمایه گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ با حضور وزیر جهادکشاورزی افزود: حذف اراضی آیش به صفر و جایگزینی آن با کشت محصولات تناوبی شامل گیاهان دارویی، دانههای روغنی و گیاهان علوفهای از طریق کشت قراردادی از مهمترین اهداف و برنامه های سازمان جهادکشاورزی است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به پیگیریهای مستمر و نگاه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به این استان، بر لزوم تعامل، همدلی و هم افزایی در میان تمامی ارکان بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: مجموعه بزرگ کشاورزی استان همدان با مشارکت سازمانها، ادارات کل، دانشکده کشاورزی، تولیدکنندگان و تشکلهای صنفی، به صورت هفتگی مسائل را پیگیری میکند.
وی با بیان اینکه برنامهمحوری اصل کلیدی در این سازمان است، افزود: نقشه راه ۴۰ ساله تولیدات کشاورزی استان تدوین شده و کتاب آن به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان همدان در کشور پیشتاز بوده است افزود: مساحت کل اراضی زراعی استان پس از رفع تداخلات، یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار تعیین شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۷۶۲ واحد تولیدی در استان اعلام کرد: از این تعداد، ۱۲۰ واحد راکد بوده که ۵۷ واحد آن، به ویژه در حوزه دام و طیور، غیرقابل احیا تشخیص داده شده است.
بهراملو خاطرنشان کرد: مجوز این واحدهای غیرقابل احیا، ابطال و سرمایهگذاریها به سمت واحدهای فعال هدایت خواهد شد.
وی همچنین به مولدسازی روستاها به عنوان یکی از پتانسیلهای فراموش شده اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت، ۴۰۰ پروژه مولدسازی در روستاهای استان، به ویژه در بخش دام (۳۳۰ پروژه) و گلخانههای کوچک روستایی، به سمت تولید عملیاتی شد.
وی در ادامه به رتبه اول کشور در شناسایی و معرفی نمونههای ملی کشاورزی در دو سال پیاپی اشاره کرد و گفت: امسال نیز در تلاش هستیم تا این رتبه را برای سومین سال متوالی کسب کنیم.