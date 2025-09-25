خبرگزاری کار ایران
ارتفاعات فارس همچنان در آتش می سوزد

آتش سوزی جنگل‌های منطقه چشمه انجیری شهر خومه زار که از ظهر دیروز آغاز شده همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی گسترده در منطقه جنگلی چشمه انجیری واقع در شهر خومه‌زار از توابع شهرستان ممسنی، که از ظهر روز چهارشنبه آغاز شده، همچنان ادامه دارد. وزش باد شدید و پوشش متراکم علفزارها موجب گسترش شعله‌ها و دشواری در مهار آتش شده است.

نیروهای منابع طبیعی به همراه گروه‌های مردمی و فعالان محیط‌زیست، در حال پایش و تلاش برای کنترل آتش‌سوزی هستند. همچنین یک فروند بالگرد از هوانیروز استان اصفهان به منطقه اعزام شده و در چند نوبت، گروه‌های امدادی را به ارتفاعات منتقل کرده است.

 همچنین آتش‌سوزی در ارتفاعات منطقه «دشت ممو» در کامفیروز همچنان در حال پیشروی است؛ منابع طبیعی استان فارس برای مهار آتش، درخواست اعزام بالگرد آب‌پاش کرده است.

نیروهای مردمی و منابع طبیعی از شهرستان‌های همجوار مانند کوار، اقلید و پاسارگاد در محل حاضرند.

 

