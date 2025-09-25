خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گیلان در نشست با وزیر راه و شهرسازی؛

راه‌آهن رشت – آستارا اولویت توسعه حمل‌ونقل شمال کشور است

راه‌آهن رشت – آستارا اولویت توسعه حمل‌ونقل شمال کشور است
کد خبر : 1691428
لینک کوتاه کپی شد.

طبق اعلام استاندار گیلان، طی ۶ ماه اخیر، تلاش‌های جدی برای اجرای پروژه راه‌آهن آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰ درصد مسیر آزادسازی شده است تا زمینه شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه فراهم شود.

به گزارش ایلنا ازرشت، امروز(پنجشنبه) در جلسه‌ای با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت – آستارا را بررسی شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این جلسه با اشاره به اهمیت اقتصادی و گردشگری این مسیر ریلی، اظهار کرد: راه‌آهن رشت – آستارا می‌تواند نقش کلیدی در توسعه حمل‌ونقل و رونق اقتصادی استان داشته باشد و ضروری است با رفع موانع، عملیات اجرایی آن با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به هماهنگی بین دستگاهی در خصوص تکمیل راه‌آهن رشت آستارا گفت: از وزیر راه و شهرسازی درخواست حمایت لازم برای تسریع در تکمیل این مسیر ریلی را دارم.

استاندار گیلان یکی از ویژگی‌های پروژه راه‌آهن رشت آستارا را ملی بودن آن دانست و بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای شتاب‌دهی به عملیات اجرایی و رفع مشکلات موجود در دستور کار قرار گرفته است.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: پروژه راه‌آهن رشت – آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر از جمله طرح‌های راهبردی کشور است که طی ۶ ماه اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده و خوشبختانه تاکنون حدود نیمی از مسیر آزادسازی شده است.

به گفته حق‌شناس، احداث راه‌آهن رشت – آستارا، یکی از پروژه‌های مهم شمال کشور به شمار می‌رود که می‌تواند اتصال ریلی گیلان به شبکه سراسری را تقویت کند و به افزایش تجارت و حمل‌ونقل مسافر در منطقه کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی