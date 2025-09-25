استاندار گیلان در نشست با وزیر راه و شهرسازی؛
راهآهن رشت – آستارا اولویت توسعه حملونقل شمال کشور است
طبق اعلام استاندار گیلان، طی ۶ ماه اخیر، تلاشهای جدی برای اجرای پروژه راهآهن آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰ درصد مسیر آزادسازی شده است تا زمینه شتاببخشی به تکمیل پروژه فراهم شود.
به گزارش ایلنا ازرشت، امروز(پنجشنبه) در جلسهای با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی آخرین وضعیت پروژه راهآهن رشت – آستارا را بررسی شد.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این جلسه با اشاره به اهمیت اقتصادی و گردشگری این مسیر ریلی، اظهار کرد: راهآهن رشت – آستارا میتواند نقش کلیدی در توسعه حملونقل و رونق اقتصادی استان داشته باشد و ضروری است با رفع موانع، عملیات اجرایی آن با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به هماهنگی بین دستگاهی در خصوص تکمیل راهآهن رشت آستارا گفت: از وزیر راه و شهرسازی درخواست حمایت لازم برای تسریع در تکمیل این مسیر ریلی را دارم.
استاندار گیلان یکی از ویژگیهای پروژه راهآهن رشت آستارا را ملی بودن آن دانست و بیان کرد: برنامهریزیهای لازم برای شتابدهی به عملیات اجرایی و رفع مشکلات موجود در دستور کار قرار گرفته است.
وی با قدردانی از تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: پروژه راهآهن رشت – آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر از جمله طرحهای راهبردی کشور است که طی ۶ ماه اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده و خوشبختانه تاکنون حدود نیمی از مسیر آزادسازی شده است.
به گفته حقشناس، احداث راهآهن رشت – آستارا، یکی از پروژههای مهم شمال کشور به شمار میرود که میتواند اتصال ریلی گیلان به شبکه سراسری را تقویت کند و به افزایش تجارت و حملونقل مسافر در منطقه کمک کند.