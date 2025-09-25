27 دستگاه اجرایی در رویداد شهر دوستدار سالمند مسئول هستند / 12 درصد از جمعیت کشور سالمند است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید جواد حسینی در جلسه شورای اجتماعی و شورای سالمندی استان مرکزی، افزود: شهر دوستدار سالمند در حد نباید اسم و نام بماند و باید تمامی 27 دستگاه مسئول وظایف خود را انجام دهند. این اقدام در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و توجه به نیازهای خاص سالمندان انجام می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای بهینه این طرح‌ها، اراک به یک الگوی موفق در زمینه حمایت از سالمندان تبدیل گردد.

وی ادامه داد: شهر دوستدار سالمند دارای 8 بُعد اصلی در زمینه‌های مسکن، مشارکت اجتماعی، احترام و همه‌شمولی اجتماعی، مشارکت مدنی، اطلاعات و ارتباطات، حمایت اجتماعی، خدمات سلامت و حمل‌ونقل است. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها باید بر این اساس تدوین و اجرا شود. از امروز، اراک به طور رسمی به عنوان شهر دوستدار سالمند معرفی می‌شود و در زمره شهرهای دوستدار سالمند قرار می‌گیرد.

12 درصد از جمعیت کشور سالمند است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور به وضعیت سالمندی در ایران اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: 12 درصد از جمعیت کشور سالمند است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 1430 این نسبت به 31 درصد افزایش یابد. این آمار نشان از سرعت حرکت کشور به سمت سالمندی دارد. متأسفامه با این شرایط ایران در میان 5 کشور جهان از لحاظ سالمندی قرار خواهد گرفت.

حسینی تصریح کرد: سالمندی مانند موجی در کشور است و نباید به صرف صحبت و نظر در این زمینه بسنده کرد، زیرا در غیر این صورت با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. سازمان بهزیستی برای کاهش مشکلات ناشی از این پدیده، برنامه‌های متنوعی را تدوین کرده است. 60 درصد سالمندان در ایران تنها زندگی می‌کنند که 75 درصد آنان را زنان تنها تشکیل می‌دهند. بزرگترین مشکل سالمندان این است که احساس تنهایی می‌کنند.

وی بیان داشت: طرح سلامت اجتماعی محله‌محور از مدرسه آغاز می‌شود، زیرا مدارس به عنوان فضاهای ورزشی و امکانات مناسب برای اجرای این طرح بسیار مهم هستند. مدارس باید به کانون فعالیت اجتماعی، فرهنگی و تربیتی در محله‌ها تبدیل شوند، اما متأسفانه در حال حاضر اینگونه نیست. مدارس، در زمان‌های غیر از زمان آموزشی، در اختیار طرح سلامت اجتماعی محله‌محور قرار خواهند گرفت تا برنامه‌های غربالگری و استعدادیابی برای جوانان اجرایی شود.

سازمان بهزیستی توان بیشتری برای فعالیت در محله‌ها دارد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور به اهمیت توجه رئیس‌جمهور به فعالیت‌های اجتماعی در محله‌ها اشاره داشته و تأکید کرد: سازمان بهزیستی به واسطه داشتن نیروهای تسهیل‌گر متخصص، از دیگر دستگاه‌های اجرایی توان بیشتری برای فعالیت در محله‌ها دارد. در حال حاضر 110 هزار داوطلب حرفه‌ای و 11 هزار گروه فعال در کشور وجود دارد که آمادگی خدمات‌رسانی به جامعه سالمندی کشور را دارند.

حسینی به دیگر طرح‌های بهزیستی در حوزه سالمندی اشاره کرده و ابراز داشت: 5000 نفر با کمک انجمن اپتومتریست و بهزیستی در طرح‌های محله‌محور مشارکت دارند. میانگین تنبلی چشم در دنیا از 4 درصد به 1.5 درصد کاهش یافته است. در این راستا سازمان بهزیستی کشور موفق شده است ۵۵۰۰ نفر را از مشکلات چشمی نجات دهد. اکنون 36 هزار نفر از بهزیستی مستمری دریافت می‌کنند که در این راستا باید چرخش از مستمری بگیری به فرصت‌آفرینی تبدیل شود.

وی به اقداماتی که در راستای طرح‌های سلامت‌محور در استان مرکزی اجرایی خواهد شد اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: مرکز توانبخشی و حرفه‌آموزی کودکان دارای معلولیت ذهنی و همچنین طرح سلامت‌محور در استان مرکزی راه‌اندازی خواهد شد. امید است با اقدامات انجام شده از سوی بهزیستی، در راستای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه معلولان و سالمندان گام‌های بلندی برداشته شود.

ایجاد 2300 فرصت شغلی برای مددجویان استان مرکزی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور به تعهدات این سازمان در راستای ایجاد 2300 فرصت شغلی برای مددجویان این مجموعه در استان مرکزی اشاره کرده و گفت: این سازمان متعهد می‌شود که 50 درصد هزینه جهیزیه مددجویان این استان را تأمین کند. همچنین برای معلولان سخت اشتغال، پنل خورشیدی 3 مگاواتی برای 600 نفر در نظر گرفته است تا از این طریق بتوانند درآمد پایدار داشته باشند و خودکفا باشند.

حسینی همچنین از بیمه اجتماعی رایگان برای تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری استان مرکزی خبر داد و افزود: 30 درصد از زنان سرپرست خانوار شهری این استان نیز از بیمه اجتماعی رایگان بهره‌مند خواهند شد. تأمین 1300 برگ یارانه و مشاوره برای مددجویان بهزیستی استان نیز برقرار خواهد شد. 170 غربالگری شنوایی و بینایی در استان مرکزی انجام شده است. همچنین به کلیه معلولان استان که نیازمند ویلچر هستند، وسیله اهدا خواهد شد.

وی به تعهدات سازمان بهزیستی کشور در حوزه مسکن اشاره کرده و ادامه داد: سازمان بهزیستی ساخت مسکن برای 130 معلول واجد شرایط، یک مرکز شبانه‌روزی مراقبت، یک مرکز اعصاب و روان و یک مرکز اوتیسم را در استان مرکزی متعهد شده است. همچنین یک ایستگاه اجتماعی در این استان و 2 اورژانس اجتماعی در شهرستان‌های کمیجان و تفرش و در دستور کار قرار دارد.

14.7 درصد جمعیت استان مرکزی را سالمندان بالای 60 سال تشکیل می‌دهند

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این جسله گفت: این استان بعد از استان‌های گیلان و مازندران سومین استان سالمند کشور است. بر اساس آمار سال 1403 در این استان 14.7 درصد جمعیت استان را سالمندان بالای 60 سال را با حدود 220 هزار نفر تشکیل می‌دهند. شهرستان تفرش پیرترین و شهرستان ساوه جوانترین شهرستان‌های استان هستند. تعداد سالمندان تحت پوشش بهزیستی در استان 22 هزار و 696 نفر است.

محمدعلی اله‌دادی به موضوع شهر دوستدار سالمند اشاره داشته و افزود: بر اساس مصوبه شورای سالمندان کشور مقرر شد شهر اراک در استان مرکزی به عنوان شهر دوستدار سالمند مورد مطالعه قرار گیرد. برنامه راهبردی ایجاد شهرهای دوستدار سالمند به تصویب رسیده است و در حال حاضر در 10 استان کشور شهر دوستدار سالمند وجود دارد و امروز شهر اراک نیز به عنوان یازدهمین شهر دوستدار سالمند معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت رسانه و بهره‌مندی از توان دستگاه‌های اجرایی و آموزشی از جمله محورهای سند راهبردی حمایت از سالمندان است. توسعه محیط‌های توانمندساز، توسعه مشارکت اجتماعی و حفظ سلامت اجتماعی آنان و فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز و تأمین منابع مالی نیز از مواردی است که در این سند دیده شده است. برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی و تشکیل دبیرخانه شهر دوستدار سالمند در شهرداری از جمله اقدامات انجام شده برای اجرای این سند است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به نبود اطلاعات جامع و کامل از سالمندان اشاره کرده و اظهار داشت: ایجاد بانک اطلاعات سالمندی و تأمین نیازهای درمانی و معیشتی و افزایش پوشش بیمه و درمان تخصصی با تأسیس کلینیک ویژه سالمندان و همچنین کلینیک‌های سیار و عمل به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص سالمندان مورد انتظار است. موضوعی که همکاری و هم‌افزایی بسیار و بیش از پیش را در این حوزه می‌طلبد.

