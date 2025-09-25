خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۷ کلاهبردار در ماهشهر / هشدار پلیس به شهروندان

دستگیری ۷ کلاهبردار در ماهشهر / هشدار پلیس به شهروندان
کد خبر : 1691394
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی بندر ماهشهر از دستگیری هفت کلاهبردار حرفه‌ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری در سطح بندر ماهشهر، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی موفق به شناسایی هفت کلاهبردار در این رابطه شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در چند عملیات جداگانه همه آنها دستگیر شدند.

سرهنگ خوشناموند گفت: متهمان در تحقیقات به ۱۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کردند و پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضایی تحویل مرجع قضایی داده شدند.

وی اضافه کرد: شهروندان در صورت انجام معامله حضوری با افراد ناشناس چه در پی آگهی از طریق سایت‌های معتبر و یا در مراکز تجاری، صرفا به ارائه رسید‌های تحویلی از سوی مشتری‌ها اکتفا نکنند و از تحویل اجناس قبل از اطمینان کامل از واریز وجه به حساب خود مانند دریافت پیامک واریزی از طریق گوشی شخصی و یا استعلام از عابر بانک و روش‌های دیگر، خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی