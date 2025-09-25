دستگیری ۷ کلاهبردار در ماهشهر / هشدار پلیس به شهروندان

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری در سطح بندر ماهشهر، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی موفق به شناسایی هفت کلاهبردار در این رابطه شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در چند عملیات جداگانه همه آنها دستگیر شدند.

سرهنگ خوشناموند گفت: متهمان در تحقیقات به ۱۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کردند و پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضایی تحویل مرجع قضایی داده شدند.

وی اضافه کرد: شهروندان در صورت انجام معامله حضوری با افراد ناشناس چه در پی آگهی از طریق سایت‌های معتبر و یا در مراکز تجاری، صرفا به ارائه رسید‌های تحویلی از سوی مشتری‌ها اکتفا نکنند و از تحویل اجناس قبل از اطمینان کامل از واریز وجه به حساب خود مانند دریافت پیامک واریزی از طریق گوشی شخصی و یا استعلام از عابر بانک و روش‌های دیگر، خودداری کنند.

