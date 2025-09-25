خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب خبر داد:

پایان یافتن سال آبی استان مرکزی با 38 درصد کاهش بارندگی

پایان یافتن سال آبی استان مرکزی با 38 درصد کاهش بارندگی
کد خبر : 1691386
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی از کاهش بارندگی در این استان نسبت به درازمدت تحت عنوان دوره آماری خبر داد و گفت: سال آبی 1404-1403 در استان با 38 درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره آماری درازمدت، به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، مجتبی مرادی افزود: متوسط بارندگی درازمدت در دوره آماری 50 ساله در شهر اراک برابر با 320 میلیمتر در سال است، اما در سال آبی گذشته تنها 148 میلیمتر بارندگی ثبت شده است. این موضوع نشان از 54 درصد کاهش بارندگی در این شهر است.

وی ادامه داد: در سال آبی 1404-1403 در مناطق مرکزی و شرقی این استان میزان کاهش بارندگی نسبت به دوره درازمدت در مقایسه با سایر مناطق استان بیشتر بوده است. در ایستگاه‌های شاخص این منطقه از جمله دلیجان و اراک، نسبت به دوره درازمدت کاهش بارندگی از 50 تا 65 درصد داشته است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اظهار داشت: متوسط بارندگی سال آبی 1404-1403 در سطح استان مرکزی 171 میلیمتر ثبت شده است. این حجم بارندگی نسبت به میزان بارندگی سال آبی گذشته به میزان 40 درصد کاهش ثبت شده است.

مرادی به کاهش بارندگی‌های نسبت به دوره آماری اشاره داشته و تصریح کرد: در بازه زمانی 5 سال اخیر، میزان بارندگی در سال‌های مختلف در استان مرکزی کمتر از دوره آماری بوده است. یعنی این استان دوره 5 ساله خشکسالی را تجربه کرده است که شدیدترین آن در دوره سال آبی گذشته بوده است.

وی بیان داشت: هر چند در این مدت مناطق جنوب و جنوب غربی استان مرکزی بارندگی مناسب‌تری را نسبت به سایر مناطق استان داشته، اما حتی در ایستگاه‌های شاخص این مناطق از جمله دهنو خمین، آستانه و هندودر نیز، میزان بارندگی سال آبی 1404-1403 نسبت به دوره آماری بین 20 تا 25 درصد کاهش داشته است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص کاهش بارندگی‌های اشاره داشته و تأکید کرد: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده از سازمان هواشناسی کشور، در پاییز پیش رو میزان بارندگی در سطح استان کمتر از میانگین دوره درازمدت پیش‌بینی شده است.

مرادی با تأکید بر کاهش بارندگی‌های در ماه‌های پیش رو، ابراز داشت: این موضوع تداوم شرایط خشکسالی در سطح استان مرکزی را نشان می‌دهد. در این راستا لازم است مردم استان با صرفه‌جویی در مصرف آب، همچنان مسئولین را در ارائه خدمات مناسب یاری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی