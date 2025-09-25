پایان یافتن سال آبی استان مرکزی با 38 درصد کاهش بارندگی

به گزارش ایلنا، مجتبی مرادی افزود: متوسط بارندگی درازمدت در دوره آماری 50 ساله در شهر اراک برابر با 320 میلیمتر در سال است، اما در سال آبی گذشته تنها 148 میلیمتر بارندگی ثبت شده است. این موضوع نشان از 54 درصد کاهش بارندگی در این شهر است.

وی ادامه داد: در سال آبی 1404-1403 در مناطق مرکزی و شرقی این استان میزان کاهش بارندگی نسبت به دوره درازمدت در مقایسه با سایر مناطق استان بیشتر بوده است. در ایستگاه‌های شاخص این منطقه از جمله دلیجان و اراک، نسبت به دوره درازمدت کاهش بارندگی از 50 تا 65 درصد داشته است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اظهار داشت: متوسط بارندگی سال آبی 1404-1403 در سطح استان مرکزی 171 میلیمتر ثبت شده است. این حجم بارندگی نسبت به میزان بارندگی سال آبی گذشته به میزان 40 درصد کاهش ثبت شده است.

مرادی به کاهش بارندگی‌های نسبت به دوره آماری اشاره داشته و تصریح کرد: در بازه زمانی 5 سال اخیر، میزان بارندگی در سال‌های مختلف در استان مرکزی کمتر از دوره آماری بوده است. یعنی این استان دوره 5 ساله خشکسالی را تجربه کرده است که شدیدترین آن در دوره سال آبی گذشته بوده است.

وی بیان داشت: هر چند در این مدت مناطق جنوب و جنوب غربی استان مرکزی بارندگی مناسب‌تری را نسبت به سایر مناطق استان داشته، اما حتی در ایستگاه‌های شاخص این مناطق از جمله دهنو خمین، آستانه و هندودر نیز، میزان بارندگی سال آبی 1404-1403 نسبت به دوره آماری بین 20 تا 25 درصد کاهش داشته است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص کاهش بارندگی‌های اشاره داشته و تأکید کرد: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده از سازمان هواشناسی کشور، در پاییز پیش رو میزان بارندگی در سطح استان کمتر از میانگین دوره درازمدت پیش‌بینی شده است.

مرادی با تأکید بر کاهش بارندگی‌های در ماه‌های پیش رو، ابراز داشت: این موضوع تداوم شرایط خشکسالی در سطح استان مرکزی را نشان می‌دهد. در این راستا لازم است مردم استان با صرفه‌جویی در مصرف آب، همچنان مسئولین را در ارائه خدمات مناسب یاری کنند.

