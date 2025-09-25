ثبت 155 هزار و 143 درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: از مجموع درخواست‌های ثبت شده از استان مرکزی در درگاه ملی مجوزها، 65 هزار و 142 مورد مربوط به شهرستان اراک، 21 هزار و 965 مورد مربوط به شهرستان ساوه، 14 هزار و 400 مورد مربوط به شهرستان خمین و بقیه مربوط به سایر شهرستان‌های استان است.

وی ادامه داد: از مجموع مجوزهای ثبت شده از استان مرکزی در درگاه ملی مجوزها، 130 هزار و 164 مورد منجر به صدور مجوز، 291 مورد ابطال و تعلیق، 1322 مورد در انتظار استعلام از دستگاه ها، 674 مورد در انتظار تأیید مدارک، 2283 مورد در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی و 17 هزار و 985 مورد رد درخواست شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تعداد مجوزهای ثبت‌محور (اعلانی) صادر شده در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: از مجموع مجوزهای صادر شده از ابتدای سال 1403 تاکنون، 69 هزار و 222 مورد مربوط به مجوزهای ثبت‌محور (اعلانی) بوده است.

ملااسماعیلی به عملکرد استان مرکزی در راستای صدور مجوزهای درخواست شده اشاره داشته و تصریح کرد: این استان در سال 1404 در ارتباط با نسبت مجوزهای صادره به کل مجوزهای درخواستی، با عملکرد 79.5 درصد نسبت به متوسط 77.2 درصدی کشوری وضعیت بهتری داشته است.

