خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور اقتصادی استان مرکزی خبر داد:

ثبت 155 هزار و 143 درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها

ثبت 155 هزار و 143 درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها
کد خبر : 1691375
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به افزایش ثبت درخواست‌های صدور مجوز از این استان در درگاه ملی مجوزها اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال 1403 تاکنون 155 هزار و 143 درخواست صدور مجوز از این استان در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: از مجموع درخواست‌های ثبت شده از استان مرکزی در درگاه ملی مجوزها، 65 هزار و 142 مورد مربوط به شهرستان اراک، 21 هزار و 965 مورد مربوط به شهرستان ساوه، 14 هزار و 400 مورد مربوط به شهرستان خمین و بقیه مربوط به سایر شهرستان‌های استان است.

وی ادامه داد: از مجموع مجوزهای ثبت شده از استان مرکزی در درگاه ملی مجوزها، 130 هزار و 164 مورد منجر به صدور مجوز، 291 مورد ابطال و تعلیق، 1322 مورد در انتظار استعلام از دستگاه ها، 674 مورد در انتظار تأیید مدارک، 2283 مورد در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی و 17 هزار و 985 مورد رد درخواست شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تعداد مجوزهای ثبت‌محور (اعلانی) صادر شده در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: از مجموع مجوزهای صادر شده از ابتدای سال 1403 تاکنون، 69 هزار و 222 مورد مربوط به مجوزهای ثبت‌محور (اعلانی) بوده است.

ملااسماعیلی به عملکرد استان مرکزی در راستای صدور مجوزهای درخواست شده اشاره داشته و تصریح کرد: این استان در سال 1404 در ارتباط با نسبت مجوزهای صادره به کل مجوزهای درخواستی، با عملکرد 79.5 درصد نسبت به متوسط 77.2 درصدی کشوری وضعیت بهتری داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی