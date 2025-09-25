مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
برداشت بیش از 1200 تن عدس از مزارع دیم استان قزوین
مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: با پایان فصل برداشت، 1272 تن عدس دیم از سطح 3961 هکتار از مزارع استان قزوین برداشت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: بیشتر ارقام عدس دیم کشت شده در استان شامل ارقام محلی، به ویژه عدس سبز کوهین است.
وی با اشاره به مناطق عمده تولید عدس در استان افزود: منطقه کوهین در شهرستان قزوین و شهرستان تاکستان، بزرگترین تولیدکنندگان عدس در استان محسوب میشوند.
گفتنی است، عدس تولید شده در استان قزوین به دلیل کیفیت بالا، علاوه بر تامین نیاز داخلی، به سایر استانهای کشور نیز صادر میشود.