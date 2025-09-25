برداشت بیش از 1200 تن عدس از مزارع دیم استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: بیشتر ارقام عدس دیم کشت شده در استان شامل ارقام محلی، به ویژه عدس سبز کوهین است.

وی با اشاره به مناطق عمده تولید عدس در استان افزود: منطقه کوهین در شهرستان قزوین و شهرستان تاکستان، بزرگترین تولیدکنندگان عدس در استان محسوب می‌شوند.

گفتنی است، عدس تولید شده در استان قزوین به دلیل کیفیت بالا، علاوه بر تامین نیاز داخلی، به سایر استان‌های کشور نیز صادر می‌شود.

انتهای پیام/