خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

برداشت بیش از 1200 تن عدس از مزارع دیم استان قزوین

برداشت بیش از 1200 تن عدس از مزارع دیم استان قزوین
کد خبر : 1691354
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: با پایان فصل برداشت، 1272 تن عدس دیم از سطح 3961 هکتار از مزارع استان قزوین برداشت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: بیشتر ارقام عدس دیم کشت شده در استان شامل ارقام محلی، به ویژه عدس سبز کوهین است.

وی با اشاره به مناطق عمده تولید عدس در استان افزود: منطقه کوهین در شهرستان قزوین و شهرستان تاکستان، بزرگترین تولیدکنندگان عدس در استان محسوب می‌شوند.

گفتنی است، عدس تولید شده در استان قزوین به دلیل کیفیت بالا، علاوه بر تامین نیاز داخلی، به سایر استان‌های کشور نیز صادر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی