معاون اقتصادی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

ایجاد بیش از 1500 فرصت شغلی در بخش کشاورزی قزوین

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین از ایجاد 1582 فرصت شغلی در زیربخش‌های مختلف کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  حمیدرضا تبسمی  با اعلام این مطلب گفت: با پیگیری‌های مستمر و دستورالعمل‌های ابلاغی، ثبت اشتغال در سامانه رصد اشتغال ملی از ابتدای سال جاری با جدیت دنبال شده که بر این اساس، تاکنون 79 درصد از تعهد اشتغال استان محقق شده است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت شهرستان‌های آوج و البرز در این زمینه تصریح کرد: این دو شهرستان با ثبت کامل اشتغال به 100 درصد تعهد خود دست یافته‌اند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: این روند مثبت باید با همان شدت و دقت ادامه یابد تا شاهد تحقق صددرصدی برنامه در سطح استان باشیم.

شایان ذکر است، توسعه اشتغال در بخش کشاورزی استان قزوین، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان جهادکشاورزی، با هدف افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و روستاییان دنبال می‌شود.

