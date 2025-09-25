واژگونی وانت نیسان راننده را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی با اعلام این خبر گفت: در پی وصول خبری مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو در محور تاکستان به اقبالیه به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه عوامل امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: پس از حضور ماموران مشاهده شد که یک دستگاه خودرو نیسان وانت با بار بلوک سیمانی به دلیل نامعلوم از جاده خارج و واژگون شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه متاسفانه راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده بود، گفت: علت این حادثه دلخراش از سوی کارشناسان تصادفات در حال بررسی است.

سرهنگ تقی‌خانی ادامه داد: خستگی حین رانندگی نقش غیر قابل انکاری در وقوع حوادث دارد و توصیه می‌کنیم در هنگام خستگی حین رانندگی توقف کرده و پس از مدتی استراحت به مسیر خود ادامه دهید.

