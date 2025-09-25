خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵۹ مدرسه سنگی در استان چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی شد

۵۹ مدرسه سنگی در استان چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی شد
کد خبر : 1691346
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در حاشیه کلنگ زنی ۵۹ مدرسه سنگی در چهارمحال و بختیاری از آغاز پویش ملی «زنگ جهاد» برای نوسازی مدارس و برچیده شدن مدارس ناایمن خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمد زهرایی امروز در آیین کلنگ‌زنی ساخت ۵۹ مدرسه سنگی در استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به توجه ویژه دولت به تحول در نظام آموزشی، اظهار داشت: دولت به ریاست پزشکیان، نگاه ویژه‌ای به نوسازی مدارس و ارتقای زیرساخت‌های تربیتی دارد و این نگاه، زمینه‌ساز آغاز پویش ملی «زنگ جهاد» شده است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سردار سلیمانی امضا شده، افزود:مقرر شد سازمان بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی در کنار وزارت آموزش و پرورش، در برچیده شدن مدارس سنگین، ملاتی و ناایمن مشارکت فعال داشته باشند.

سردار زهرایی در تشریح ابعاد این پویش گفت: این پویش مردمی با محوریت گروه‌های جهادی، قرارگاه‌های منطقه‌ای و پهنه‌ای جهادی و خیرین آغاز شده و در سال نخست، ساخت ۴۷۶ مدرسه با مجموع ۲۰۲۸ کلاس درس در دستور کار قرار دارد. سهم استان چهارمحال و بختیاری ۵۹ مدرسه و ۲۸۰ کلاس درس است که ان‌شاءالله تا مهر سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی درباره فرآیند اجرای طرح توضیح داد: تأمین مصالح بر عهده نوسازی مدارس استان است و اجرای پروژه توسط بسیج سازندگی با کمک گروه‌های جهادی و خیرین انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تعیین استان‌های معین برای تضمین موفقیت پروژه‌ها، گفت:استان‌های قم، قزوین و همدان بخشی از مدارس این استان را پذیرفته‌اند تا یا با کمک‌های نقدی یا با حضور فیزیکی در ساخت مشارکت کنند. نقشه‌ها، مشخصات فنی و نظارت کامل پروژه‌ها بر عهده نوسازی مدارس است.

سردار زهرایی در پایان با قدردانی از مشارکت مردمی، ابراز امیدواری کرد که با همت مردم و گروه‌های جهادی، این مدارس تا آغاز سال تحصیلی آینده به بهره‌برداری برسند و گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی برداشته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی