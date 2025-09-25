۵۹ مدرسه سنگی در استان چهارمحال و بختیاری کلنگ زنی شد
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در حاشیه کلنگ زنی ۵۹ مدرسه سنگی در چهارمحال و بختیاری از آغاز پویش ملی «زنگ جهاد» برای نوسازی مدارس و برچیده شدن مدارس ناایمن خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمد زهرایی امروز در آیین کلنگزنی ساخت ۵۹ مدرسه سنگی در استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به توجه ویژه دولت به تحول در نظام آموزشی، اظهار داشت: دولت به ریاست پزشکیان، نگاه ویژهای به نوسازی مدارس و ارتقای زیرساختهای تربیتی دارد و این نگاه، زمینهساز آغاز پویش ملی «زنگ جهاد» شده است.
وی با اشاره به تفاهمنامهای که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سردار سلیمانی امضا شده، افزود:مقرر شد سازمان بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی در کنار وزارت آموزش و پرورش، در برچیده شدن مدارس سنگین، ملاتی و ناایمن مشارکت فعال داشته باشند.
سردار زهرایی در تشریح ابعاد این پویش گفت: این پویش مردمی با محوریت گروههای جهادی، قرارگاههای منطقهای و پهنهای جهادی و خیرین آغاز شده و در سال نخست، ساخت ۴۷۶ مدرسه با مجموع ۲۰۲۸ کلاس درس در دستور کار قرار دارد. سهم استان چهارمحال و بختیاری ۵۹ مدرسه و ۲۸۰ کلاس درس است که انشاءالله تا مهر سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی درباره فرآیند اجرای طرح توضیح داد: تأمین مصالح بر عهده نوسازی مدارس استان است و اجرای پروژه توسط بسیج سازندگی با کمک گروههای جهادی و خیرین انجام خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تعیین استانهای معین برای تضمین موفقیت پروژهها، گفت:استانهای قم، قزوین و همدان بخشی از مدارس این استان را پذیرفتهاند تا یا با کمکهای نقدی یا با حضور فیزیکی در ساخت مشارکت کنند. نقشهها، مشخصات فنی و نظارت کامل پروژهها بر عهده نوسازی مدارس است.
سردار زهرایی در پایان با قدردانی از مشارکت مردمی، ابراز امیدواری کرد که با همت مردم و گروههای جهادی، این مدارس تا آغاز سال تحصیلی آینده به بهرهبرداری برسند و گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی برداشته شود.