انفجار گاز در آموزش پرورش آذربایجان غربی ۳مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده، گفت: ساعت ۱۱:۰۹ پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴، حادثه انفجار گاز در ساختمان آموزش و پرورش کل واقع در خیابان امام ارومیه به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از رسیدن، اقدامات درمانی اولیه شامل کنترل علائم حیاتی، پانسمان و اکسیژن‌تراپی را برای مصدومان انجام دادند.

رضازاده با بیان اینکه، در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که هر سه نفر برای دریافت مراقبت‌های تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند گفت:خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشت.

رئیس اورژانس استان ضمن قدردانی از تلاش همکاران عملیاتی، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده از گاز شهری تأکید کرد و افزود: توجه به نصب و نگهداری صحیح تجهیزات گازرسانی و تهویه مناسب می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع چنین حوادثی داشته باشد.

