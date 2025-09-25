خبرگزاری کار ایران
وقوع انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی

وقوع انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی
روابط عمومی اداره کل کل آموزش پرورش آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای از وقوع انفجار در ساختمان شماره یک آموزش پرورش استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی وقوع انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش، در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش و‌پرورش استان، تیم‌های امنیتی، چک و‌خنثی سازی و‌نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر و نسبت به پاکسازی و ایمن سازی محیط اقدام کردند.

به اطلاع عموم مردم می رساند؛ هم اکنون هیچگونه نگرانی درخصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملا عادی است.

 

