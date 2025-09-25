به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی وقوع انفجار در ساختمان شماره یک اداره کل آموزش و پرورش، در همان دقایق اولیه با اقدامات صورت گرفته توسط اداره حراست آموزش و‌پرورش استان، تیم‌های امنیتی، چک و‌خنثی سازی و‌نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر و نسبت به پاکسازی و ایمن سازی محیط اقدام کردند.

به اطلاع عموم مردم می رساند؛ هم اکنون هیچگونه نگرانی درخصوص حادثه مذکور وجود ندارد و شرایط کاملا عادی است.

انتهای پیام/