سد تاج امیر دلفان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی‌آبادی روز پنجشنبه سوم مهر ماه در آیین افتتاح سد تاج‌امیر دلفان که به صورت تماس تلفنی صورت گرفت اظهار داشت: این طرح با همت و پیگیری شرکت آب منطقه‌ای لرستان به بهره‌برداری رسیده و امروز شاهد آغاز مرحله جدیدی در مدیریت منابع آب شهرستان‌های دلفان و سلسله هستیم.

وی با بیان اینکه شبکه پایین‌دست سد تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: اعتبار اجرای این طرح در شرایط فعلی حدود یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تاکنون بیش از ۲.۵میلیون مترمکعب آب در آن ذخیره شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: بهره‌برداری از این سد علاوه بر تامین بخشی از نیازهای شرب و کشاورزی منطقه، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهد کرد و موجب توسعه اراضی کشاورزی و افزایش تولید در دلفان و سلسله می‌شود.

علی‌آبادی همچنین با تبریک هفته دفاع مقدس به مردم لرستان گفت: مردم این استان همواره در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که با روحیه ایثار و مقاومت، پشتیبان کشور بوده و در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

وی افزود: سد تاج‌امیر دلفان به عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه منابع آب استان لرستان امروز افتتاح شد که می‌تواند زمینه‌ساز رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال در این منطقه باشد.

