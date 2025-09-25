خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور استاندار فارس مطرح کرد؛

شیراز اکسپو؛ نقطه پایان دو دغدغه مهم فارس

شیراز اکسپو؛ نقطه پایان دو دغدغه مهم فارس
کد خبر : 1691243
لینک کوتاه کپی شد.

صدای فارس را در خارج از استان به گوش همگان برسانید

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات «شیراز اکسپو» با اشاره به جایگاه ویژه این رویداد، تأکید کرد: پیش از این دو دغدغه مهم در استان وجود داشت؛ نخست اینکه رویدادی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شایستگی استان فارس رقم نمی خورد و دوم اینکه در نبود چنین رویدادهایی، صدای فارس آنگونه که باید و شاید به بیرون مخابره نمی شود.

به گزارش ایلنا، سیدسبحان تقوی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز با مدیریت  استاندار فارس، و حضور کارگزاران شایسته و مدیران جوان، جسور و کاربلد، شاهد تحولات مثبت و اتفاقات ارزشمندی در استان هستیم.

مشاور استاندار فارس با اشاره به برگزاری موفق همایش دیپلماسی منطقه‌ای و اجرای باشکوه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید، افزود: اکنون نیز در تدارک برگزاری رویداد بزرگ «شیراز اکسپو» هستیم که می‌تواند نقطه عطفی برای معرفی ظرفیت‌های استان فارس باشد.

وی همچنین خطاب به اصحاب رسانه گفت: امیدوارم شما خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بتوانید صدای رسای فارس را به شکلی شایسته فراتر از مرزهای این استان منعکس کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی