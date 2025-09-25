شیراز اکسپو؛ نقطه پایان دو دغدغه مهم فارس

به گزارش ایلنا، سیدسبحان تقوی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز با مدیریت استاندار فارس، و حضور کارگزاران شایسته و مدیران جوان، جسور و کاربلد، شاهد تحولات مثبت و اتفاقات ارزشمندی در استان هستیم.

مشاور استاندار فارس با اشاره به برگزاری موفق همایش دیپلماسی منطقه‌ای و اجرای باشکوه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید، افزود: اکنون نیز در تدارک برگزاری رویداد بزرگ «شیراز اکسپو» هستیم که می‌تواند نقطه عطفی برای معرفی ظرفیت‌های استان فارس باشد.

وی همچنین خطاب به اصحاب رسانه گفت: امیدوارم شما خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بتوانید صدای رسای فارس را به شکلی شایسته فراتر از مرزهای این استان منعکس کنید.

انتهای پیام/