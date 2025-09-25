مشاور استاندار فارس مطرح کرد؛
شیراز اکسپو؛ نقطه پایان دو دغدغه مهم فارس
صدای فارس را در خارج از استان به گوش همگان برسانید
رئیس کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات «شیراز اکسپو» با اشاره به جایگاه ویژه این رویداد، تأکید کرد: پیش از این دو دغدغه مهم در استان وجود داشت؛ نخست اینکه رویدادی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی به شایستگی استان فارس رقم نمی خورد و دوم اینکه در نبود چنین رویدادهایی، صدای فارس آنگونه که باید و شاید به بیرون مخابره نمی شود.
به گزارش ایلنا، سیدسبحان تقوی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز با مدیریت استاندار فارس، و حضور کارگزاران شایسته و مدیران جوان، جسور و کاربلد، شاهد تحولات مثبت و اتفاقات ارزشمندی در استان هستیم.
مشاور استاندار فارس با اشاره به برگزاری موفق همایش دیپلماسی منطقهای و اجرای باشکوه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید، افزود: اکنون نیز در تدارک برگزاری رویداد بزرگ «شیراز اکسپو» هستیم که میتواند نقطه عطفی برای معرفی ظرفیتهای استان فارس باشد.
وی همچنین خطاب به اصحاب رسانه گفت: امیدوارم شما خبرنگاران و فعالان رسانهای بتوانید صدای رسای فارس را به شکلی شایسته فراتر از مرزهای این استان منعکس کنید.