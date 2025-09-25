همگرایی رویدادهای فرهنگی و اقتصادی در فارس

امیری با اشاره به همزمانی رویدادهای هفته حافظ، شیراز اکسپو و ایران‌جان از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه، ادامه داد: برگزاری هماهنگ این رویدادها، اقدام خوبی است؛ چرا که از یک سو همه ظرفیت‌های رسانه ملی به فارس متمرکز می‌شود و از سوی دیگر در هزینه تبلیغات نیز صرفه‌جویی خواهد شد.

وی تاکید کرد: برگزاری رویداد هفته حافظ باید خروجی ملموس داشته باشد و پس از پایان برنامه‌ها، تاثیرگذاری آن را در جامعه مشاهده کنیم.

استاندار فارس درباره حضور دست‌فروشان در گذر حافظ، گفت: همه اقشار باید از برگزاری رویدادها بهره‌مند شوند؛ بنابراین نباید از فعالیت آنان جلوگیری کرد، بلکه باید ساماندهی شوند.

امیری همچنین از برگزاری نمایشگاه روستا و عشایر در ۱۵ مهرماه استقبال کرد و گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی در شرایط کنونی بر روحیه و روان مردم، مهم و اثرگذار است.

پیگیری دعوت از مقامات عالی‌رتبه برای یادروز حافظ

وی با اشاره به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر دعوت از مقامات برای حضور در ویژه برنامه یادروز حافظ، از مسئولان خواست مقدمات دعوت از مقامات عالی‌رتبه و همچنین سفیران کشورهای مختلف در ایران را در دستور کار قرار دهند.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به سفر گذشته خود به کشور تاجیکستان و شناخت گسترده رئیس‌جمهور وقت این کشور از ایران بزرگ فرهنگی، شیراز و حافظ شیرازی، یادآور شد: حافظ و سعدی در سطح دنیا شناخته‌شده هستند.

امیری تاکید کرد: حافظ، از الزامات و اقتضائات سومین حرم اهل بیت(ع) و بخشی از هویت این شهر است.

شیراز؛ برندی فرهنگی با هویتی مداراجو

استاندار فارس با بیان اینکه مردم شیراز از دیرباز اهل مدارا و مماشات و فرهنگ بوده‌اند، اظهار کرد: شیراز برند فرهنگی است و همگان آن را به همین شاخصه می‌شناسند.

امیری ادامه داد: مردم فارس و شیراز از قدیم اهل خشونت و درگیری نبوده، بلکه اهل صبر و گفت‌وگو بوده‌اند؛ چنان‌که شخصیت‌های علمی و فرهنگی برجسته‌ای همچون مقدس اردبیلی و ملاعبدالله بهابادی برای تحصیل علم به این شهر مهاجرت کرده‌اند.

دفاع مقدس؛ تبدیل ادبیات حماسی از افسانه به واقعیت

وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دفاع مقدس، گنجینه‌ای تمام‌نشدنی است که هر چه از آن بهره‌برداری شود، جای دارد و هر چه در این فرموده تامل می‌کنیم، بیشتر به حکیمانه بودن آن پی می‌بریم.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به نقش‌آفرینی بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه در هشت سال جنگ تحمیلی، افزود: دفاع مقدس تنها در بعد نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه از منظر فرهنگی نیز قابل توجه و تامل است.

امیری افزود: شعر و ادبیات حماسی ما تا پیش از دفاع مقدس، عمدتا افسانه بوده که بارزترین آن نیز شاهنامه حکیم فردوسی است؛ دفاع مقدس رویدادی فرهنگی است که ادبیات حماسی ما را از افسانه به واقعیت تبدیل کرد؛ چنان‌که بسیاری از رخدادهای این جنگ را اگر ندیده بودیم، باور نمی‌کردیم.

وی ادامه داد: نسل فعلی جامعه باید بداند از کجا به کجا رسیده‌ایم و وظیفه داریم که شهدا، جانبازان و آزادگان را تکریم و تجلیل کنیم.

هفته حافظ در سه ساحت نخبگانی، مردمی و جهانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این نشست هماهنگی گفت: به منظور همزمانی با دو رویداد ایران‌جان و شیراز اکسپو، قرار است برنامه‌های هفته حافظ از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه برگزار شود که ویژه برنامه یادروز حافظ نیز شامگاه ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد.

مهدی رنجبر افزود: این برنامه‌ها در سه ساحت نخبگانی، مردمی و جهانی برنامه‌ریزی شده و در قالب آن، برنامه‌های متعدد علمی، عمومی و هنری از جمله نشست‌های تخصصی، جشن‌های مردمی و رویدادهای هنری برگزار می‌شود.

رنجبر با بیان اینکه در سطح کشور برای برگزاری یادروز ۶ شخصیت شاخص، نهاد ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرد که حافظ و سعدی از استان فارس هستند، پیشنهاد کرد: دعوت از رئیس‌جمهور و سفرای کشورهای خارجی برای حضور در این آیین، پیگیری شود.

وی ادامه داد: در ساحت جهانی هفته حافظ نیز قرار است با محوریت انجمن مفاخر ایران، بنیاد سعدی شناسی و بنیاد حافظ‌شناسی، نشستی در یکی از دانشگاه‌های دنیا برگزار شود.

نیاز جدی مرکز حافظ‌شناسی به زیرساخت شایسته

رئیس مرکز حافظ‌شناسی نیز در این نشست گفت: موضوع برنامه‌های امسال یادروز حافظ «سیمای جهانی حافظ» است و حافظ‌شناسانی از کشورهای مختلف نیز به سخنرانی می‌پردازند.

سعید حسام‌پور اعلام کرد: ۲۶ آبان‌ماه نیز ۴۰ تا ۵۰ ایران‌شناس برجسته دنیا به ایران سفر می‌کنند که ۲ روز نیز در شیراز حضور دارند و موضوع محوری اجلاس آنان، حافظ شیرازی است.

وی با اشاره به هفته کودک از ۱۶ تا ۲۲ مهرماه، گفت: تلاش می‌کنیم نمایشگاهی از غرفه‌های بازی، خلاقیت، هوش مصنوعی و روان‌شناسی کودک برای عموم مردم در گذر حافظیه برپا کنیم.

رئیس مرکز حافظ‌شناسی گفت: ورود حافظ‌آموزان بنیاد حافظ‌شناسی در هر فصل ۶۰۰ نفر است و تاکنون ۳۰ هزار نفر برای حافظ‌آموزی وارد این محفل شده‌اند که باید اعضای حاضر در محافل آنلاین خارج از کشور را هم به آن افزود.

حسام‌پور افزود: با این حال، تنها فضای فیزیکی بنیاد، همان فضایی است که میراث فرهنگی در اختیار ما گذاشت و نیازمند تامین زیرساخت مناسب هستیم.

وی ادامه داد: چند سال پیش، زمینی در جوار آرامگاه، به این منظور اختصاص یافت اما به دلیل برخی مشکلات، از ۶ سال پیش رها شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل صدا و سیما و سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور و شهردار شیراز نیز برای همکاری در برگزاری شایسته هفته حافظ اعلام آمادگی کردند.