خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به‌پاس برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید؛

وزیر میراث فرهنگی از استاندار فارس تقدیر کرد

وزیر میراث فرهنگی از استاندار فارس تقدیر کرد
کد خبر : 1691225
لینک کوتاه کپی شد.

در پی برگزاری باشکوه کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت یکصدمین سال تأسیس این ارکستر در محوطه مجموعه میراث جهانی تخت جمشید، وزیر میراث فرهنگی با ارسال پیامی رسمی از مدیریت و تلاش‌های استاندار فارس، قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، در این پیام، سید رضا صالحی امیری، ضمن تجلیل از مدیریت فرهنگی استانداری فارس، بر نقش مؤثر این رویداد در ارتقای جایگاه ایران به عنوان قطب فرهنگی منطقه و جهان، تقویت دیپلماسی فرهنگی، حفاظت فعال از میراث جهانی و رونق گردشگری تأکید کرد.

وی در بخشی از پیام خود به حسینعلی امیری آورده است:برگزاری باشکوه اجرای موسیقی ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید که با همکاری و مساعدت نهادهای مرتبط و برنامه‌ریزی استانداری فارس محقق شد، اقدامی شایسته تقدیر است. این رویداد فرهنگی بین‌المللی با ایجاد بازتاب مؤثر در حوزه عمومی و تقویت هویت ملی، دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته است.

وزیر میراث فرهنگی در پایان، با قدردانی از مدیریت ارزشمند استاندار فارس، از کلیه دست‌اندرکاران اجرایی این رویداد فرهنگی قدردانی کرده و برای ایشان و همکارانشان در استانداری فارس آرزوی توفیق روزافزون کرد.

این کنسرت تاریخی، جلوه‌ای از هم‌افزایی فرهنگی ایران و ارمنستان بود که با حضور ۲۳ هیئت خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و مسئولان و مدیران فرهنگی کشور در محوطه مجموعه میراث جهانی تخت‌جمشید برگزار شد و تصویری مثبت و فاخر از ایران را در عرصه جهانی ترسیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی