وزیر میراث فرهنگی از استاندار فارس تقدیر کرد

به گزارش ایلنا، در این پیام، سید رضا صالحی امیری، ضمن تجلیل از مدیریت فرهنگی استانداری فارس، بر نقش مؤثر این رویداد در ارتقای جایگاه ایران به عنوان قطب فرهنگی منطقه و جهان، تقویت دیپلماسی فرهنگی، حفاظت فعال از میراث جهانی و رونق گردشگری تأکید کرد.

وی در بخشی از پیام خود به حسینعلی امیری آورده است:برگزاری باشکوه اجرای موسیقی ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید که با همکاری و مساعدت نهادهای مرتبط و برنامه‌ریزی استانداری فارس محقق شد، اقدامی شایسته تقدیر است. این رویداد فرهنگی بین‌المللی با ایجاد بازتاب مؤثر در حوزه عمومی و تقویت هویت ملی، دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته است.

وزیر میراث فرهنگی در پایان، با قدردانی از مدیریت ارزشمند استاندار فارس، از کلیه دست‌اندرکاران اجرایی این رویداد فرهنگی قدردانی کرده و برای ایشان و همکارانشان در استانداری فارس آرزوی توفیق روزافزون کرد.

این کنسرت تاریخی، جلوه‌ای از هم‌افزایی فرهنگی ایران و ارمنستان بود که با حضور ۲۳ هیئت خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و مسئولان و مدیران فرهنگی کشور در محوطه مجموعه میراث جهانی تخت‌جمشید برگزار شد و تصویری مثبت و فاخر از ایران را در عرصه جهانی ترسیم کرد.

انتهای پیام/