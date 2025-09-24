رییس تعمیرات و نگهداری پالایشگاه خبر داد:
تعمیرات اساسی 98 درصد از تجهیزات فاز 2 پالایشگاه شازند
رییس تعمیرات و نگهداری شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند گفت: در سال جاری بیش از 98 درصد از حجم تعمیرات اساسی تجهیزات فاز 2 پالایشگاه شازند و همچنین 61 درصد از پروژه عظیم واحد RFCC این پالایشگاه انجام شد.
به گزارش ایلنا، محمد سپهریراد افزود: فرایند تعمیرات اساسی شرکت پالایشگاه شازند با بکارگیری 6180 نفر از کارکنان این مجموعه از سوم مرداد ماه آغاز شده و این فرایند همچنان ادامه دارد. این اقدام گام بلندی در جهت افزایش کارایی و بهرهوری این واحد استراتژیک خواهد بود.
وی ادامه داد: صدور چند هزار مجوز آغاز کار، انجام تعداد 230 دستور کار بازرسی فنی مهندسی عمومی و پالایش که شامل حجم زیادی از فعالیتهای نوسازی و سازهها است، بیانگر چالشها و وضعیت سخت و دشواری است که غلبه بر آنها جز با تلاش و کوشش مستمر امکان پذیر نبود.
رییس تعمیرات و نگهداری شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اظهار داشت: فرایند تعمیرات اساسی پروژه بزرگ واحد 15 پالایشگاه شازند اکنون با 94 درصد پیشرفت در حال انجام است و تاکنون 525 دستور کار بازرسی فنی و مهندسی در این واحد صادر شده است.
سپهریراد به تعمیرات اساسی یکی دیگر از واحدهای پالایشگاه شازند اشاره داشته و تصریح کرد: تعمیرات اساسی واحد 31 نیز در بازه زمانی 16 روز انجام شد و در این فرایند 138 دستور کار بازرسی فنی و مهندسی با حجم بسیار زیاد در قسمت نوسازی و سازه انجام شد.
وی به دیگر اقدامات انجام شده در راستای تعمیرات اساسی واحدهای پالایشگاه شازند اشاره کرده و بیان داشت: تعمیرات اساسی تجهیزات واحد 17 نیز در مدت 14 انجام و تعویض کاتالیست راکتورها، تعویض 5 تیوب و شارژ مجدد کاتالیست آنها از جمله فعالیتهای پررنگ این واحد بوده است.
رییس تعمیرات و نگهداری شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند تأکید کرد: همچنین تعمیرات اساسی واحد 18 که دارای اولویت بالایی در به اتمام رساندن هرچه سریعتر به منظور سرویس دهی بود در بازه زمانی 28 روز انجام شده و با موفقیت به پایان رسیده است.
سپهریراد ابراز داشت: تعمیرات اساسی واحدهای 16/34 و 32 به دلیل اولویت کمتر در سرویسدهی که این موضوع از بازه زمانی طولانی تعمیرات اساسی واحد 15 نشأت میگیرد، توسط تعداد نیروهای کمی در حال انجام است و تاکنون بیش از 96 درصد فعالیتها مربوط به این واحدها انجام شده است.
وی اضافه کرد: تیمهای گروههای تخصصی در ادارات برق ابزار دقیق و ماشین آلات نیز با تلاش مستمر توانستند، بخش بسیار عمدهای از تعمیرات را به پایان برسانند. بررسی آمار عملکرد تعمیر و نگهداری پالایشگاه شازند نشان میدهد که این مجموعه توانسته بالاترین ضریب عملکرد تعمیراتی را به ثبت برساند.