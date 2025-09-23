خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضارب تکنسین اورژانس چهارمحال و بختیاری بازداشت شد

ضارب تکنسین اورژانس چهارمحال و بختیاری بازداشت شد
کد خبر : 1690473
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال وبختیاری گفت: یکی از تکنسین‌های اورژانس استان در یکی از ماموریت‌های این پایگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، عباس بحرینی روز سه‌شنبه در با اعلام این خبرافزود: عصر روز دوشنبه در یکی از شهرستان‌های استان بعد از امدادرسانی تکنسین‌های اورژانس به مصدوم یک‌حادثه و حضور مجدد در محل حادثه تکنسین اورژانس، مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

وی گفت: هم اکنون حال عمومی تکنسین اورژانس خوب است.

بحرینی ادامه داد: با دستور دادستان این شهرستان و همکاری نیروی انتظامی فرد ضارب دستگیر شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی