ضارب تکنسین اورژانس چهارمحال و بختیاری بازداشت شد

به گزارش ایلنا، عباس بحرینی روز سه‌شنبه در با اعلام این خبرافزود: عصر روز دوشنبه در یکی از شهرستان‌های استان بعد از امدادرسانی تکنسین‌های اورژانس به مصدوم یک‌حادثه و حضور مجدد در محل حادثه تکنسین اورژانس، مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

وی گفت: هم اکنون حال عمومی تکنسین اورژانس خوب است.

بحرینی ادامه داد: با دستور دادستان این شهرستان و همکاری نیروی انتظامی فرد ضارب دستگیر شد.

انتهای پیام/