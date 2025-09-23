ضارب تکنسین اورژانس چهارمحال و بختیاری بازداشت شد
مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال وبختیاری گفت: یکی از تکنسینهای اورژانس استان در یکی از ماموریتهای این پایگاه مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، عباس بحرینی روز سهشنبه در با اعلام این خبرافزود: عصر روز دوشنبه در یکی از شهرستانهای استان بعد از امدادرسانی تکنسینهای اورژانس به مصدوم یکحادثه و حضور مجدد در محل حادثه تکنسین اورژانس، مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
وی گفت: هم اکنون حال عمومی تکنسین اورژانس خوب است.
بحرینی ادامه داد: با دستور دادستان این شهرستان و همکاری نیروی انتظامی فرد ضارب دستگیر شد.