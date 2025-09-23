رئیس هیئت بدمینتون شهرستان اراک خبر داد:
درخشش ورزشکار اراکی در رقابتهای بدمینتون آسیای میانه
رئیس هیئت بدمینتون شهرستان اراک از درخشش جوان اراکی در مسابقات قهرمانی بدمینتون آسیا خبر داد و گفت: امیرعلی احمدلو، جوان شایسته اراکی، با درخشش در رقابتهای بدمینتون آسیای میانه توانست برای چهارمین سال پیاپی بر سکوی نخست بایستد و 2 مدال طلای انفرادی و 2 نفره این مسابقات را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، جواد فراهانی افزود: در این دوره از رقابتها که از 28 تا 31 شهریور ماه به میزبانی کشور ازبکستان برگزار شد، احمدلو با نمایشهای مقتدرانه خود توانست عناوین قهرمانی این مسابقات را کسب کرده و بار دیگر ثابت کند که استعداد و پشتکار مداوم، رمز ماندگاری در قلههای قهرمانی است.
وی به قهرمانیهای متوالی و پی در پی امیرعلی احمدلو اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 4 قهرمانی متوالی این ورزشکار در رده نوجوانان و جوانان، نشاندهنده سالها تلاش مستمر، تمرینات سخت و حمایت خانواده و مربیان پرتلاش این ورزشکار است که جای تقدیر ویژه دارد.
رئیس هیئت بدمینتون شهرستان اراک اظهار داشت: موفقیت این ورزشکار نه تنها نشاندهنده توانمندیهای او بلکه نویدبخش آیندهای روشن برای بدمینتون ایران و استان مرکزی نیز به شمار میآید. موفقیتی که نه تنها برای بدمینتون استان مرکزی، بلکه برای ورزش ایران نیز مایه مباهات است.
فراهانی تصریح کرد: همچنین در بخش بانوان، سپیده صادقی نماینده شایسته استان مرکزی در بخش 2 نفره قهرمان شد. مبینا سالاری و سپیده صادقی ترکیب تیم 2 نفره ایران را در این مسابقات تشکیل دادند که در فینال، تیم ازبکستان را شکست داده و قهرمان این دوره از مسابقات شدند.
وی به تعداد ورزشکاران سازماندهی شده هیئت بدمینتون استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: بیش از 1000 ورزشکار به صورت سازماندهی شده زیر نظر هیئت بدمینتون این استان فعالیت میکنند. تلاشها برای حضور در رقابتهای استانی و ملی و راهیابی به مسابقات بینالمللی و جهانی در این رشته ورزشی ادامه دارد.