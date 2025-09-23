خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس هیئت بدمینتون شهرستان اراک خبر داد:

درخشش ورزشکار اراکی در رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه

درخشش ورزشکار اراکی در رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه
کد خبر : 1690421
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت بدمینتون شهرستان اراک از درخشش جوان اراکی در مسابقات قهرمانی بدمینتون آسیا خبر داد و گفت: امیرعلی احمدلو، جوان شایسته اراکی، با درخشش در رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه توانست برای چهارمین سال پیاپی بر سکوی نخست بایستد و 2 مدال طلای انفرادی و 2 نفره این مسابقات را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، جواد فراهانی افزود: در این دوره از رقابت‌ها که از 28 تا 31 شهریور ماه به میزبانی کشور ازبکستان برگزار شد، احمدلو با نمایش‌های مقتدرانه خود توانست عناوین قهرمانی این مسابقات را کسب کرده و بار دیگر ثابت کند که استعداد و پشتکار مداوم، رمز ماندگاری در قله‌های قهرمانی است.

وی به قهرمانی‌های متوالی و پی در پی امیرعلی احمدلو اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 4 قهرمانی متوالی این ورزشکار در رده نوجوانان و جوانان، نشان‌دهنده سال‌ها تلاش مستمر، تمرینات سخت و حمایت خانواده و مربیان پرتلاش این ورزشکار است که جای تقدیر ویژه دارد.

رئیس هیئت بدمینتون شهرستان اراک اظهار داشت: موفقیت این ورزشکار نه تنها نشان‌دهنده توانمندی‌های او بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن برای بدمینتون ایران و استان مرکزی نیز به شمار می‌آید. موفقیتی که نه تنها برای بدمینتون استان مرکزی، بلکه برای ورزش ایران نیز مایه مباهات است.

فراهانی تصریح کرد: همچنین در بخش بانوان، سپیده صادقی نماینده شایسته استان مرکزی در بخش 2 نفره قهرمان شد. مبینا سالاری و سپیده صادقی ترکیب تیم 2 نفره ایران را در این مسابقات تشکیل دادند که در فینال، تیم ازبکستان را شکست داده و قهرمان این دوره از مسابقات شدند.

وی به تعداد ورزشکاران سازمان‌دهی شده هیئت بدمینتون استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: بیش از 1000 ورزشکار به صورت سازمان‌دهی شده زیر نظر هیئت بدمینتون این استان فعالیت‌ می‌کنند. تلاش‌ها برای حضور در رقابت‌های استانی و ملی و راهیابی به مسابقات بین‌المللی و جهانی در این رشته ورزشی ادامه دارد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی