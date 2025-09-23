مدیرکل زندانهای فارس خبرداد؛
١٦٠٠ زندانی جرایم غیرعمد استان نیازمند یاری خیرین هستند
مدیرکل زندانهای فارس گفت: بیش از ١٦٠٠ نفر زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان فارس وجود دارد که جا دارد از همه ظرفیتهای اداری، فرهنگساز، خیرین و... استان برای کاهش این آمار و کمک به آزادی این افراد که انگیزه مجرمانه در وقوع جرم نداشتهاند، استفاده شود.
به گزارش ایلنا، اسحاق ابراهیمی در نشست هماهنگی و تبیین راهکارهای اجرای تفاهمنامه همکاری فی مابین ستاد دیه و شوای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور؛ در استان فارس که با حضور اعضای هیات امنای ستاد دیه استان ، مدیران ارشد قضائی و اجرای استان، جمعی از جامعه خیرین و معتمدین شیراز برگزار شد، افزود: حضور پر برکت نهادهای خیرخواه و اجتماع مدار مانند آستان قدس رضوی، آستان مقدس شاهچراغ (ع)، سپاه فجر، بسیج حقوقدانان، اصناف، اتاق بازرگانی استان، خیرین و... موجبات آزادی جمع کثیری از زندانیان جرایم غیرعمد را در طول سالیان اخیر فراهم ساخته است.
وی ادامه داد: سال گذشته با همت این نهادها و جامعه خیرین استان تعداد ٩٢٢ نفر زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای فارس آزاد شدهاند؛ همچنین در نیمهنخست سالجاری نیز تعداد ٢٩٦ زندانی جرائم غیرعمد از زندانهای فارس آزاد شده، کل بدهی آنان بیش از ٩٦٦ میلیارد تومان بوده که برای آزادی این تعداد افزون بر ٢٩٠میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان تخفیف و گذشت از شکات اخذ شده، آورده زندانیان بیش از ٨ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان بوده، بیش از ۵٦٠ میلیارد تومان اعسار پذیرفته شده است، ۵٣ میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض و تسهیلات وام و... اعتبار صرف شده است.
ابراهیمی افزود: در حال حاضر ١٦٢٢ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی ٤۵٠٠ میلیارد تومان در زندان بسر میبرند که فقط ٢ نفر با بدهی کمتر از ٢٠ میلیون تومان در زندان هستند که مبین بالارفتن نرخ بدهکاری زندانیان غیرعمد مالی است و میتوان ریشه آن را در تبعات اقتصادی، فقر دانشهای حقوقی و... جستجو کرد و این وضعیت نیازمند همتی والاتر از روال معمول برای کمک به ستاد دیه و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد میباشد.
مدیرعامل ستاد دیه استان فارس اظهار داشت: زندان حقیقتا جای افراد بدهکار نیست، جای افراد مجرم و بزهکار است، ما هر وقت با خانوادههای زندانیان جرایم غیرعمد مواجه میشویم بواسطه شرایط سخت مترتب بر آنان در نبود سرپرست خانواده و نان آورشان عمیقا متاثر میشویم.
مدیرکل زندانهای فارس با اشاره به تفاهمنامه همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور، اظهار داشت: امیدواریم با حمایت شخص استاندار فارس و بسیج ادارات، شرکتها، نهادها و... در حوزه مسئولیت فردی و اجتماعی برای رفع مشکل و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کمک به خانوادههایشان شاهد اقدامات و جریانسازی موثر و عاجل باشیم.