۴۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در اهواز کشف و ضبط شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و ضبط ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در مناطق مختلف اهواز و شهرستان‌های تابعه در شهریورماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: این تعداد ماینر در بازرسی‌های انجام‌شده با همکاری نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی، در روستا‌ها و محلات مختلف شهرستان‌های اهواز، کارون و حمیدیه شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: این دستگاه‌ها عمدتا در اماکن فاقد اشتراک قانونی برق نصب شده بودند که پس از کشف، تحویل مراجع انتظامی و قضایی شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها گفت: استفاده از این دستگاه‌ها به‌دلیل مصرف بسیار بالای برق، باعث افزایش بار شبکه، نوسان و افت ولتاژ می‌شود و در برخی موارد منجر به خاموشی و اختلال در تامین پایدار برق مشترکان خانگی و تجاری خواهد شد.

فراتی تصریح کرد: فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارز علاوه بر وارد آوردن خسارت به تجهیزات و زیرساخت‌های شبکه، زیان مستقیم به اقتصاد برق کشور وارد می‌کند و شرکت توزیع برق اهواز با همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی با این تخلفات به‌طور جدی برخورد خواهد کرد.

