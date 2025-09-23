خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت 900 هزار تن ذرت علوفه‌ای در قزوین

پیش‌بینی برداشت 900 هزار تن ذرت علوفه‌ای در قزوین
کد خبر : 1690300
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین پیش‌بینی کرد که در سال زراعی جاری، بیش از 900 هزار تن ذرت علوفه‌ای از سطح 16800 هکتار برداشت شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق با اشاره به کشت 16 هزار و 800 هکتاری ذرت علوفه‌ای در سال زراعی 1404-1403 گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی در کشور، توسعه روش‌های نوین کشت و استفاده از ارقام میان‌رس و زودرس ذرت ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر، کمتر از 10 درصد از اراضی زیر کشت ذرت علوفه‌ای در استان به ارقام میان‌رس اختصاص دارد، در حالی که بالغ بر 1000 هکتار از اراضی به روش آرایش کشت 110-30 کشت شده است. لازم است برنامه‌ریزی لازم برای توسعه کشت ارقام میان‌رس و زودرس ذرت در استان صورت گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین پیش‌بینی کرد که در سال زراعی جاری، بیش از 900 هزار تن ذرت علوفه‌ای از سطح 16 هزار و 800 هکتار برداشت شود. 

خوش‌اخلاق ابراز امیدواری کرد که با تغییر الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین، بتوان ضمن افزایش بهره‌وری، به حفظ منابع آبی استان نیز کمک کرد.

تغییر الگوی کشت و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی، از جمله راهکارهای مهم برای مقابله با کم‌آبی و حفظ تولیدات کشاورزی در استان قزوین به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی