به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق با اشاره به کشت 16 هزار و 800 هکتاری ذرت علوفه‌ای در سال زراعی 1404-1403 گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی در کشور، توسعه روش‌های نوین کشت و استفاده از ارقام میان‌رس و زودرس ذرت ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر، کمتر از 10 درصد از اراضی زیر کشت ذرت علوفه‌ای در استان به ارقام میان‌رس اختصاص دارد، در حالی که بالغ بر 1000 هکتار از اراضی به روش آرایش کشت 110-30 کشت شده است. لازم است برنامه‌ریزی لازم برای توسعه کشت ارقام میان‌رس و زودرس ذرت در استان صورت گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین پیش‌بینی کرد که در سال زراعی جاری، بیش از 900 هزار تن ذرت علوفه‌ای از سطح 16 هزار و 800 هکتار برداشت شود.

خوش‌اخلاق ابراز امیدواری کرد که با تغییر الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین، بتوان ضمن افزایش بهره‌وری، به حفظ منابع آبی استان نیز کمک کرد.

تغییر الگوی کشت و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی، از جمله راهکارهای مهم برای مقابله با کم‌آبی و حفظ تولیدات کشاورزی در استان قزوین به شمار می‌رود.

انتهای پیام/