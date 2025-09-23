خلع ید و باز پس گیری ١۴بیش از هکتار از اراضی ملی در استهبان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، رضا ابراهیمی با بیان این خبر گفت: این اقدام در پی گشت زنی، رصد و پایش مستمر اراضی ملی توسط نیروهای یگان حفاظت و همچنین پیگیری های قضایی دادستان شهرستان انجام شد.

وی افزود: با اجرای احکام صادره قضایی، ۱۳ فقره از اراضی ملی تصرفی جمعاً به مساحت ١۴.٧۴ هکتار، خلع ید و رفع تصرف شد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نیروهای یگان حفاظت به ‌صورت مستمر و شبانه روزی، تحرکات احتمالی در اراضی ملی شهرستان را رصد و با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می کند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می گیرد.

انتهای پیام/