پارک ساحلی دولت بندرعباس میزبان دوستداران زمین
مراسم نمادین پاکسازی ساحل در پارک دولت بندرعباس با حضور جمعی از شهروندان دغدغهمند و دوستداران محیط زیست برگزار شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: این برنامه با استقبال خانوادهها، جوانان و کودکان همراه بود و شرکتکنندگان با جمعآوری زبالههای رهاشده در ساحل، توجه ویژه خود را به ضرورت حفظ پاکیزگی فضاهای عمومی نشان دادند.
وی افزود: همزمان با این مراسم، برنامههای فرهنگی و آموزشی متنوعی از جمله مسابقات مختلف برگزار شد که در پایان به برگزیدگان ۲۰ کارت هدیه و بستههای فرهنگی ویژه کودکان اهدا گردید.
ترابی با تأکید بر لزوم استمرار چنین رویدادهایی اظهار داشت: برگزاری برنامههای فرهنگی و زیستمحیطی اقدامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و افزایش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست است و این فعالیتها ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، در این مراسم احمد کنارینژاد، حسن سالاری و اسماعیل رئیسی، اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز حضور یافتند و شهروندان را در این اقدام فرهنگی همراهی کردند.