خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پارک ساحلی دولت بندرعباس میزبان دوستداران زمین

پارک ساحلی دولت بندرعباس میزبان دوستداران زمین
کد خبر : 1690268
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم نمادین پاکسازی ساحل در پارک دولت بندرعباس با حضور جمعی از شهروندان دغدغه‌مند و دوستداران محیط زیست برگزار شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: این برنامه با استقبال خانواده‌ها، جوانان و کودکان همراه بود و شرکت‌کنندگان با جمع‌آوری زباله‌های رهاشده در ساحل، توجه ویژه خود را به ضرورت حفظ پاکیزگی فضاهای عمومی نشان دادند.

وی افزود: همزمان با این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متنوعی از جمله مسابقات مختلف برگزار شد که در پایان به برگزیدگان ۲۰ کارت هدیه و بسته‌های فرهنگی ویژه کودکان اهدا گردید.

ترابی با تأکید بر لزوم استمرار چنین رویدادهایی اظهار داشت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و زیست‌محیطی اقدامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و افزایش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست است و این فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، در این مراسم احمد کناری‌نژاد، حسن سالاری و اسماعیل رئیسی، اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز حضور یافتند و شهروندان را در این اقدام فرهنگی همراهی کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی