خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان خبر داد:

افزایش 31 درصدی سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در استان مرکزی

افزایش 31 درصدی سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در استان مرکزی
کد خبر : 1689845
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: افزایش چشمگیر و 31 درصدی سامانه‌های هوشمند جاده‌ای از مهمترین اقداماتی است که در سال جاری در این استان صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. پیگیری، تکمیل و اجرای طرح‌های اولویت‌دار از دیگر اقداماتی است که در سال جاری اجرایی شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: تکمیل تقاطع غیرهمسطح راهجرد، تکمیل باند جدید محور اراک - رباط میل با عنوان پروژه حذف گردنه سیبک، تکمیل تقاطع غیرهمسطح محمدآباد، از جمله پروژه‌هایی است که با اولویت به صورت مجدانه در دست اقدام است تا سال جاری اتفاقات خوبی در شبکه راه‌های استان شکل بگیرد.

وی ادامه داد: اجرای 3 کیلومتر باند دوم محور محلات - آبگرم، تعریض محور گلدشت - آشیانه، تکمیل ساختمان پلیس راه اراک - خمین، احیاء کارخانه آسفالت دلیجان، بهبود وضعیت آسفالت محورهای شریانی، ایمن سازی نقاط پرتصادف و چندین طرح مختلف دیگر، از دیگر پروژه‌های در دست اقدام در سال جاری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی به اقدامات انجام شده در راستای روکش آسفالت جاده‌های این استان اشاره کرده و اظهار داشت: یک میلیون تن آسفالت در جاده‌های استان توزیع شد. با توزیع این میزان آسفالت، روکش بیش از 1000 کیلومتر از جادهای استان انجام شده است.

محسن‌زاده به وسعت جاده‌ها و محورهای مواصلاتی در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: 6400 کیلومتر محور مواصلاتی شامل انواع آزادراه، راه اصلی و راه روستایی در این استان وجود دارد که از این میزان 4000 کیلومتر آن را راه‌های روستایی تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی