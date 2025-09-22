خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس امور عشایر استان خبر داد؛

آغاز کوچ پاییزه و قشلاقی خانوارهای عشایری قزوین

آغاز کوچ پاییزه و قشلاقی خانوارهای عشایری قزوین
کد خبر : 1689828
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از آغاز کوچ پاییزه خانوارهای عشایری قزوین به سمت مناطق میان‌بند و قشلاقی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت با اعلام این خبر گفت: خانوارهای عشایری قزوین در آستانه فصل سرما و همچنین آمادگی دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید، پس از حضور 150 روزه در مراتع و مناطق کوهستانی، کوچ خود را به سمت مناطق میان بند و قشلاقی استان آغاز کردند.

وی افزود: همه‌ ساله عشایر استان قزوین با شروع فصل گرما و به منظور بهره‌برداری از علوفه مراتع منطقه، از اردیبهشت ماه با کوچ به مناطق ییلاقی و استقرار در مکان‌های مقرر نسبت به تعلیف گوسفندان و استمرار تولید خود اقدام می‌کنند.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین اضافه کرد: اداره امور عشایر استان نیز در زمان حضور عشایر خدماتی نظیر آبرسانی سیار، بهسازی چشمه‌ها، ساخت آبشخورهای دام، ساخت مخازن بتنی ذخیره آب و توزیع مخازن پلاستیکی به منظور تامین آب شرب پایدار به همراه مرمت، بهسازی و تسطیح ایل‌راه‌ها و نیز توزیع پنل‌های خورشیدی قابل حمل را به این جامعه مولد، ارایه می‌دهد.

ابیت ادامه داد: از آنجایی که تولید گوشت و محصولات پروتئینی به روش عشایر به دلیل استفاده از علوفه مراتع از سالم‌ترین نوع تولید گوشت در کشور است، لذا لزوم تقویت این سبک از تولید و زندگی با توجه به اهمیت پدافند غیرعاملی آن در برهه کنونی بیش از پیش احساس می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی