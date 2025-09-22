رئیس امور عشایر استان خبر داد؛
آغاز کوچ پاییزه و قشلاقی خانوارهای عشایری قزوین
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از آغاز کوچ پاییزه خانوارهای عشایری قزوین به سمت مناطق میانبند و قشلاقی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت با اعلام این خبر گفت: خانوارهای عشایری قزوین در آستانه فصل سرما و همچنین آمادگی دانشآموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید، پس از حضور 150 روزه در مراتع و مناطق کوهستانی، کوچ خود را به سمت مناطق میان بند و قشلاقی استان آغاز کردند.
وی افزود: همه ساله عشایر استان قزوین با شروع فصل گرما و به منظور بهرهبرداری از علوفه مراتع منطقه، از اردیبهشت ماه با کوچ به مناطق ییلاقی و استقرار در مکانهای مقرر نسبت به تعلیف گوسفندان و استمرار تولید خود اقدام میکنند.
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین اضافه کرد: اداره امور عشایر استان نیز در زمان حضور عشایر خدماتی نظیر آبرسانی سیار، بهسازی چشمهها، ساخت آبشخورهای دام، ساخت مخازن بتنی ذخیره آب و توزیع مخازن پلاستیکی به منظور تامین آب شرب پایدار به همراه مرمت، بهسازی و تسطیح ایلراهها و نیز توزیع پنلهای خورشیدی قابل حمل را به این جامعه مولد، ارایه میدهد.
ابیت ادامه داد: از آنجایی که تولید گوشت و محصولات پروتئینی به روش عشایر به دلیل استفاده از علوفه مراتع از سالمترین نوع تولید گوشت در کشور است، لذا لزوم تقویت این سبک از تولید و زندگی با توجه به اهمیت پدافند غیرعاملی آن در برهه کنونی بیش از پیش احساس میشود.