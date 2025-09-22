خبرگزاری کار ایران
آغاز سال تحصیلی ۷۰ هزار نوآموز اصفهانی

آغاز سال تحصیلی ۷۰ هزار نوآموز اصفهانی
آیین نمادین «زنگ شکوفه‌ها» و آغاز سال تحصیلی حدود ۷۰ هزار نوآموز کلاس اولی استان اصفهان نواخته شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در این آیین که در مدرسه ابتدایی «باجُغلی» اصفهان برگزار شد، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: ایجاد شرایطی آرام، بی‌دغدغه و بانشاط برای تحصیل دانش‌آموزان از وظایف والدین و معلمان است.

محمد جعفری افزود: والدین و معلمان باید با تعامل، همکاری و همفکری، دوران تحصیل فرزندان این سرزمین را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنند.

وی اظهار داشت: تمام تلاش وزارت آموزش و پرورش، تربیت دانش‌آموزانی توانمند، خلاق و با انضباط و اخلاق است.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان هم با اشاره به اهمیت و حساسیت تربیت دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، وظایف معلمان این دوره را بسیار خطیر برشمرد و افزود: اولیاء اولین معلم و الگوی فرزندان هستند پس باید با امیدآفرینی و حمایت همه‌جانبه، آنها را در مسیر تحصیل یاری کنند.

محمدرضا نظریان خاطرنشان کرد: تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان در تمام دوره‌های تحصیلی بویژه ابتدایی باید با تشریک مساعی والدین و معلمان صورت گیرد.

