آغاز سال تحصیلی ۷۰ هزار نوآموز اصفهانی

به گزارش ایلنا از اصفهان، در این آیین که در مدرسه ابتدایی «باجُغلی» اصفهان برگزار شد، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: ایجاد شرایطی آرام، بی‌دغدغه و بانشاط برای تحصیل دانش‌آموزان از وظایف والدین و معلمان است.

محمد جعفری افزود: والدین و معلمان باید با تعامل، همکاری و همفکری، دوران تحصیل فرزندان این سرزمین را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنند.

وی اظهار داشت: تمام تلاش وزارت آموزش و پرورش، تربیت دانش‌آموزانی توانمند، خلاق و با انضباط و اخلاق است.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان هم با اشاره به اهمیت و حساسیت تربیت دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، وظایف معلمان این دوره را بسیار خطیر برشمرد و افزود: اولیاء اولین معلم و الگوی فرزندان هستند پس باید با امیدآفرینی و حمایت همه‌جانبه، آنها را در مسیر تحصیل یاری کنند.

محمدرضا نظریان خاطرنشان کرد: تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان در تمام دوره‌های تحصیلی بویژه ابتدایی باید با تشریک مساعی والدین و معلمان صورت گیرد.

