تعامل دولت و فراجا تا دورترین نقاط استان استمرار پیدا کند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیاوش طاهرخانی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: پلیس باید مبتنی بر دانش، تخصص، مشروعیت و پایبندی به قوانین گام بردارد، خوشبختانه در شورای تامین استان قزوین خدمات فرمانده انتظامی استان در این زمینه کاملا مشهود است.

وی اضافه کرد: تعامل در شورای تامین برای ما بسیار مهم است، مدیریت فرمانده انتظامی شهرستان باید مبتنی بر سیستم و فارغ از شخص باشد تا بتواند پایداری خود را حفظ کند.

فرماندار قزوین خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از روزمرگی نیازمند برنامه‌محوری هستیم، باید ضمن استقبال از مانورهای دورمیزی و میدانی به شیوه صحیح به مردم خدمت‌رسانی کرد.

طاهرخانی ادامه داد:‌ برای استمرار وفاق و همدلی بایستی تعامل و همکاری بین نیروهای انتظامی با بدنه دولت تا دورترین نقاط استان یعنی بخشداری و دهیاری‌ها استمرار بیابد.

انتهای پیام/