خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار قزوین:

تعامل دولت و فراجا تا دورترین نقاط استان استمرار پیدا کند

تعامل دولت و فراجا تا دورترین نقاط استان استمرار پیدا کند
کد خبر : 1689742
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان قزوین گفت: برای استمرار وفاق و همدلی بایستی تعامل و همکاری بین نیروهای انتظامی با بدنه دولت تا دورترین نقاط استان یعنی بخشداری و دهیاری‌ها استمرار بیابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیاوش طاهرخانی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: پلیس باید مبتنی بر دانش، تخصص، مشروعیت و پایبندی به قوانین گام بردارد، خوشبختانه در شورای تامین استان قزوین خدمات فرمانده انتظامی استان در این زمینه کاملا مشهود است.

وی اضافه کرد: تعامل در شورای تامین برای ما بسیار مهم است، مدیریت فرمانده انتظامی شهرستان باید مبتنی بر سیستم و فارغ از شخص باشد تا بتواند پایداری خود را حفظ کند.

فرماندار قزوین خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از روزمرگی نیازمند برنامه‌محوری هستیم، باید ضمن استقبال از مانورهای دورمیزی و میدانی به شیوه صحیح به مردم خدمت‌رسانی کرد.

طاهرخانی ادامه داد:‌ برای استمرار وفاق و همدلی بایستی تعامل و همکاری بین نیروهای انتظامی با بدنه دولت تا دورترین نقاط استان یعنی بخشداری و دهیاری‌ها استمرار بیابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی