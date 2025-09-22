فرماندار قزوین:
تعامل دولت و فراجا تا دورترین نقاط استان استمرار پیدا کند
فرماندار شهرستان قزوین گفت: برای استمرار وفاق و همدلی بایستی تعامل و همکاری بین نیروهای انتظامی با بدنه دولت تا دورترین نقاط استان یعنی بخشداری و دهیاریها استمرار بیابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیاوش طاهرخانی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: پلیس باید مبتنی بر دانش، تخصص، مشروعیت و پایبندی به قوانین گام بردارد، خوشبختانه در شورای تامین استان قزوین خدمات فرمانده انتظامی استان در این زمینه کاملا مشهود است.
وی اضافه کرد: تعامل در شورای تامین برای ما بسیار مهم است، مدیریت فرمانده انتظامی شهرستان باید مبتنی بر سیستم و فارغ از شخص باشد تا بتواند پایداری خود را حفظ کند.
فرماندار قزوین خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از روزمرگی نیازمند برنامهمحوری هستیم، باید ضمن استقبال از مانورهای دورمیزی و میدانی به شیوه صحیح به مردم خدمترسانی کرد.
طاهرخانی ادامه داد: برای استمرار وفاق و همدلی بایستی تعامل و همکاری بین نیروهای انتظامی با بدنه دولت تا دورترین نقاط استان یعنی بخشداری و دهیاریها استمرار بیابد.