خبرگزاری کار ایران
مدیرکل شیلات استان اردبیل:

توسعه شیلات و سرمایه‌گذاری در نیر شتاب می‌گیرد

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: توسعه شیلات و سرمایه‌گذاری در نیر با همکاری دهیاران شتاب می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، محمد اله بخش در دیدار با دهیاران و فرماندار شهرستان نیر با تاکید بر اهمیت نقش دهیاران در توسعه آبزی‌پروری و جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با اجرای این مصوبه، مسیر توسعه آبزی‌پروری در شهرستان نیر هموارتر شده است و دهیاران می‌توانند نقش مهمی در هدایت سرمایه‌گذاران و تحقق اهداف اشتغال‌زایی ایفا کنند.

وی افزود: تراز تجاری شیلات همواره در کشور مثبت بوده و در سال ۱۴۰۳ ارزش محصولات شیلاتی در کشور نزدیک به ۳۰۰ همت برآورد شده است و با توجه به این ظرفیت‌های اقتصادی و اهمیت اشتغال‌زایی، توسعه و گسترش آبزی‌پروری امری ضروری است تا هم تولید و درآمد افزایش یابد و هم سهم کشور در بازار داخلی و صادراتی محصولات شیلاتی ارتقا پیدا کند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت:کاهش حریم ممنوعیت آبزی پروری امکان بهره‌برداری از منابع آبی بیشتری را فراهم کرده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، با اجرای این طرح می‌توان ظرفیت تولید آبزیان در شهرستان نیر را افزایش داد و سالانه ده‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.

اله بخش ادامه داد:همکاری دهیاران در معرفی زمین‌های مناسب و رفع موانع محلی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این طرح خواهد داشت.

در این نشست، فرماندار نیر با اشاره به ظرفیت‌های فراوان روستاهای شهرستان گفت: کاهش حریم ممنوعیت آبزی‌پروری یک فرصت ارزشمند برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است.

دهیاران باید با شناسایی نقاط مستعد، زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنند تا بتوانیم به ایجاد اشتغال پایدار در سطح روستاها کمک کنیم.

