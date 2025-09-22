ادامهی برخورد با متصرفان اراضی ملی در خوزستان
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف بیش از ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی استان با تلاش یگان حفاظت اراضی این اداره کل خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، روح اله عمادی با اشاره به ۹۷ مورد رفع تصرف در شهریورماه امسال در استان گفت: این تعداد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستانهای استان با درایت نیروهای یگان حفاظت اراضی به مساحت بیش از ۵۷ هزار و ۳۴۰ مترمربع انجام شد.
وی ارزش این اراضی را بیش از ۲۸۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی این میزان رفع تصرف در شهرهای استان اجرا و اقدامات لازم به عمل آمد.
عمادی ادامه داد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و همچنین به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه این تعداد رفع تصرف در ۷ شهرستان انجام شده است، اظهار داشت: تعداد ۹۷ مورد رفع تصرف در شهریورماه در شهرهای شوشتر، بهبهان، اهواز، سوسنگرد، رامشیر، ماهشهر و امیدیه توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام شده است.
وی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال تشکر و قدردانی کرد.
روح الله عمادی تلاشهای یگان حفاظت اراضی اداره کل را در تعامل با اداره حقوقی در این مسیر موثر و پیشرو خواند و از دقت و تیزهوشی روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستانها قدردانی به عمل آورد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.