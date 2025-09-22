خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی؛

نمایش آهنگین و شاد «درون» روی صحنه رفت

نمایش آهنگین و شاد «درون» روی صحنه رفت
کد خبر : 1689545
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش شاد و آهنگین «درون» جدیدترین تولید خانه تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین در سالن نمایش مجتمع کانون استان روی صحنه رفت.

به گزارش   ایلنا از قزوین،  نمایش شاد و آهنگین«درون» از 25 شهریور 1404 و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی به همت خانه تئاتر کانون پرورش فکری استان قزوین اجرا  شده است.

کارگردان این نمایش مرجان مسگری است و نویسندگی  و سرایش اشعار نمایش «درون» را مهدی مردانی بر عهده داشته است.
فریناز شیرخانلو، هاشم خلیلی، ارمغان سادات حسینی و مرجان مسگری بازیگران این نمایش هستند.

طراحی و ساخت عروسک و دکور این نمایش را نرگس پیله‌فروش‌ها برعهده داشته و آهنگ‌ساز آن فرامرز نصیری است. تنظیم آهنگ توسط رضا چگینی در استودیو سکوت انجام شده و اجرای ریتم و گیم را محمدصادق هادی‌زاده و مجری‌گری را بهمن سخاوت‌فر برعهده دارند.

این نمایش در آستانه سال تحصیلی و در قالب جشن‌های آغاز مدرسه برای مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی‌های استان و نیز به صورت عمومی ( خانواده‌ها) اجرا می‌شود که براین اساس تاکنون با 33 اجرا 7500 تماشاگر داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی