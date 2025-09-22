نمایش آهنگین و شاد «درون» روی صحنه رفت

به گزارش ایلنا از قزوین، نمایش شاد و آهنگین«درون» از 25 شهریور 1404 و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی به همت خانه تئاتر کانون پرورش فکری استان قزوین اجرا شده است.

کارگردان این نمایش مرجان مسگری است و نویسندگی و سرایش اشعار نمایش «درون» را مهدی مردانی بر عهده داشته است.

فریناز شیرخانلو، هاشم خلیلی، ارمغان سادات حسینی و مرجان مسگری بازیگران این نمایش هستند.

طراحی و ساخت عروسک و دکور این نمایش را نرگس پیله‌فروش‌ها برعهده داشته و آهنگ‌ساز آن فرامرز نصیری است. تنظیم آهنگ توسط رضا چگینی در استودیو سکوت انجام شده و اجرای ریتم و گیم را محمدصادق هادی‌زاده و مجری‌گری را بهمن سخاوت‌فر برعهده دارند.

این نمایش در آستانه سال تحصیلی و در قالب جشن‌های آغاز مدرسه برای مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی‌های استان و نیز به صورت عمومی ( خانواده‌ها) اجرا می‌شود که براین اساس تاکنون با 33 اجرا 7500 تماشاگر داشته است.

