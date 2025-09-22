خبرگزاری کار ایران
تخلف ثبت‌نام در یک مدرسه غیردولتی سمنان به عزل مدیر منجر شد

یکی از مدارس غیردولتی استان سمنان به دلیل تخلف در روند ثبت‌نام دانش‌آموزان، با رای کارگروه تخصصی آموزش و پرورش توبیخ شد و مدیر آن نیز از سمت خود برکنار و به مدت یک سال از اشتغال در مدارس غیردولتی محروم شد.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان،  بر اساس اعلام دبیرخانه کارگروه تخصصی نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش استان، پس از رسیدگی به شکایت از عملکرد یکی از مدارس در ثبت نام و پس بررسی دقیق مستندات ارایه‌شده، رای نهایی صادر شد.

بر این اساس، آن موسسه حقوقی غیرتجاری آموزشی، به استناد بند ۲ ماده ۳۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توبیخ رسمی دریافت کرد. همچنین مدیر این مرکز به دلیل تخلف ثبت نام دانش آموزان، عزل و به مدت یک‌سال از فعالیت در مدارس غیردولتی محروم شد. این رلی جهت اجرا به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه ابلاغ شد.

پرونده فوق در جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان آموزش و پرورش استان، هیات مدیره موسسه و مدیر مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. مدارک ارایه‌شده توسط شاکی و دفاعیات موسسه به دقت ارزیابی شد و در نهایت، تصمیم‌گیری بر مبنای قانون مذکور انجام پذیرفت.

بر اساس بند ۲ ماده ۳۵ قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی، در صورت تخلف موسسات از مقررات آموزشی یا حقوق پرسنل، امکان اعمال مجازات از جمله توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده پیش بینی شده است. این رای به منظور حفظ کیفیت آموزشی و رعایت حقوق کارکنان مدارس غیردولتی صادر شد.

پرونده از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است و رأی صادره پس از تایید شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی وزارت متبوع قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. این تصمیم نمونه‌ای از نظارت دقیق نهادهای آموزشی بر اجرای قوانین مربوط به موسسات غیردولتی است.

