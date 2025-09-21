در یاسوج با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم

به گزارش ایلنا از یاسوج، " ایوب رضایی" بمناسبت بازگشایی مدارس در نشست رسانه ای گفت: در بحث نظام توسعه فضاهای آموزشی، 390 فضای آموزشی در سال جاری مدنظر است، از جمله 60 مدرسه کانکسی و 160 مدرسه سنگی که عملیات اجرایی آن‌ها در حال انجام است.

وی افزود: از لحاظ سرانه آموزشی، استان کهگیلویه و بویراحمد براساس آمارها دارای سرانه آموزشی‌ بیش از هشت مترمربع است و این سرانه بالاتر از میانگین کشوری (پنج مترمربع) است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در استان ما مشکلی که وجود دارد این است که 70 درصد فضاهای آموزشی در روستاها و 30 درصد در شهرها واقع شده اند، اظهارداشت: این درحالیست که 70 درصد دانش‌آموزان در شهرها و 30 درصد در روستاها دانش آموز هستند.

رضایی گفت: این نابرابری، سرانه آموزشی را در شهرها پایین آورده بطوری که در شهرستان بویراحمد بویژه شهر یاسوج بعنوان مرکز استان از لحاظ فضای آموزشی واقعاً با مشکل مواجه‌ایم.

وی افزود: اگر به برخی از مدارس شهر یاسوج مراجعه کنید بطور حتم می بینید که گاها بیش از 35 دانش‌آموز در یک کلاس درس است.

به گزارش ایلنا، 160 هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام کرده‌اند که مسوولیت تعلیم و تربیت آنها برعهده 15 هزار فرهنگی است.

انتهای پیام/