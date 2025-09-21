خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یاسوج با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم

در یاسوج با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم
کد خبر : 1689274
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح برخی آمارها در حوزه دانش آموزی و فضای آموزشی، اظهارداشت: واقعیت این است که در شهرستان بویراحمد بویژه در شهر یاسوج با کمبود فضاهای آموزشی مواجه هستیم.

به گزارش ایلنا از یاسوج، " ایوب رضایی" بمناسبت بازگشایی مدارس در نشست رسانه ای گفت: در بحث نظام توسعه فضاهای آموزشی، 390 فضای آموزشی در سال جاری مدنظر است، از جمله 60 مدرسه کانکسی و 160 مدرسه سنگی که عملیات اجرایی آن‌ها در حال انجام است.

وی افزود: از لحاظ سرانه آموزشی، استان کهگیلویه و بویراحمد براساس آمارها دارای سرانه آموزشی‌ بیش از  هشت مترمربع است و این سرانه بالاتر از میانگین کشوری (پنج مترمربع) است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در استان ما مشکلی که وجود دارد این است که 70 درصد فضاهای آموزشی در روستاها و 30 درصد در شهرها واقع شده اند، اظهارداشت: این درحالیست که 70 درصد دانش‌آموزان در شهرها و 30 درصد در روستاها دانش آموز هستند.

رضایی گفت: این نابرابری، سرانه آموزشی را در شهرها پایین آورده بطوری که در شهرستان بویراحمد بویژه شهر یاسوج بعنوان مرکز استان از لحاظ فضای آموزشی واقعاً با مشکل مواجه‌ایم.

وی افزود:  اگر به برخی از مدارس شهر یاسوج مراجعه کنید بطور حتم می بینید که   گاها بیش از 35 دانش‌آموز در یک کلاس درس است.

به گزارش ایلنا، 160 هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام کرده‌اند که مسوولیت تعلیم و تربیت آنها برعهده 15 هزار فرهنگی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی