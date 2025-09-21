مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:
آموزش و پرورش بهدنبال تربیت نسلی توانمند است
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین بهدنبال تربیت نسلی خلاق، اخلاقمدار، متعهد، پرسشگر و توانمند است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا نظریان در آیین نواختن زنگ جوانهها در دبیرستان نرجس اصفهان افزود: دستگاه تعلیم و تربیت بهدنبال تربیت دانشآموزان تکبعدی نیست بلکه بهدنبال پرورش افرادی است که علاوه بر علم و دانش، با انضباط و دارای روحیه مشارکت و احترام به دیگران هستند.
وی اظهار داشت: دانشآموزان پایه هفتم امروز وارد فصل جدیدی از زندگی خود میشوند که این ورود شروعی برای شکلگیری هویت ملی، دینی و اجتماعی آنان است.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه دوره نوجوانی، دوران طلایی شکلگیری هویت است گفت: این هویت، ریشه در ایرانی و اسلامی بودن و تعلق به فرهنگی غنی دارد.
وی خطاب به دانشآموزان گفت: شما باید به ایرانی بودن، اصفهانی بودن و به فرهنگی که در آن رشد میکنید افتخار کنید، زیرا اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است و شما وارثان این تاریخ و هنر گرانبها هستید.
نظریان با تأکید بر نقش امید در مسیر رشد دانشآموزان گفت: امید، نیروی محرکه اصلی برای عبور از سختیها است. همانطور که کشاورز با امید بذر میکارد، شما نیز باید با امید به آینده گامی در مسیر تحصیل بردارید و در این مسیر انگیزه، تلاش و باور به موفقیت شما را از دیگران متمایز میکند.
وی با تاکید بر اینکه باید به خودتان افتخار کنید یادآور شد: ایران، به ذهنهای خلاق و دستان توانای شما نیاز دارد پس باید از امروز تلاش کنید تا ظرفیتها و استعدادهای درونی خود را شکوفا کنید.
آیین نواختن زنگ جوانهها در مدارس متوسطه اول استان اصفهان امروز و با حضور دانشآموزان کلاس هفتم برگزار شد.