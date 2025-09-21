خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

آموزش و پرورش به‌دنبال تربیت نسلی توانمند است

آموزش و پرورش به‌دنبال تربیت نسلی توانمند است
کد خبر : 1689178
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین به‌دنبال تربیت نسلی خلاق، اخلاق‌مدار، متعهد، پرسشگر و توانمند است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا نظریان در آیین نواختن زنگ جوانه‌ها در دبیرستان نرجس اصفهان افزود: دستگاه تعلیم و تربیت به‌دنبال تربیت دانش‌آموزان تک‌بعدی نیست بلکه به‌دنبال پرورش افرادی است که علاوه بر علم و دانش، با انضباط و دارای روحیه مشارکت و احترام به دیگران هستند.

وی اظهار داشت: دانش‌آموزان پایه هفتم امروز وارد فصل جدیدی از زندگی خود می‌شوند که این ورود شروعی برای شکل‌گیری هویت ملی، دینی و اجتماعی آنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه دوره نوجوانی، دوران طلایی شکل‌گیری هویت است گفت: این هویت، ریشه در ایرانی و اسلامی بودن و تعلق به فرهنگی غنی دارد.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما باید به ایرانی بودن، اصفهانی بودن و به فرهنگی که در آن رشد می‌کنید افتخار کنید، زیرا اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است و شما وارثان این تاریخ و هنر گران‌بها هستید.

نظریان با تأکید بر نقش امید در مسیر رشد دانش‌آموزان گفت: امید، نیروی محرکه اصلی برای عبور از سختی‌ها است. همان‌طور که کشاورز با امید بذر می‌کارد، شما نیز باید با امید به آینده گامی در مسیر تحصیل بردارید و در این مسیر انگیزه، تلاش و باور به موفقیت شما را از دیگران متمایز می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه باید به خودتان افتخار کنید یادآور شد: ایران، به ذهن‌های خلاق و دستان توانای شما نیاز دارد پس باید از امروز تلاش کنید تا ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی خود را شکوفا کنید.

آیین نواختن زنگ جوانه‌ها در مدارس متوسطه اول استان اصفهان امروز و با حضور دانش‌آموزان کلاس هفتم برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی