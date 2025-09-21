خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده نوشهر و چالوس در گردهمایی کانون‌های بازنشستگی مازندران:

مخالفت با واگذاری بانک رفاه/ منابع همسان‌سازی تامین شود

مخالفت با واگذاری بانک رفاه/ منابع همسان‌سازی تامین شود
کد خبر : 1689059
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده نوشهر و چالوس، مخالفت خود را با واگذاری بانک رفاه کارگران اعلام کرده و گفت: این بانک با هدف ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد شده است.

به گزارش ایلنا، کامران پولادی در گردهمایی روسای کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی استان مازندران تاکید کرد: صاحبان اصلی بانک رفاه، کارگران و بازنشستگان هستند و طرح چنین مباحثی موجب نگرانی و بدبینی این جامعه شریف به نظام و انقلاب خواهد شد.

دراین نشست که فرمانداران شهرهای نوشهر وچالوس و مدیران تامین اجتماعی استان حضور داشتند، نماینده نوشهر،چالوس و کلاردشت در مجلس همچنین خواهان تامین اعتبارات لازم برای اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان ، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و کاهش هزینه های درمان آنان شد و گفت: بازنشستگان عزیز شریف‌ترین قشر جامعه هستند و باید تکریم شوند.

دراین نشست، «نصراله دربیگی» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، با قدردانی از حضور نماینده نوشهر و چالوس و فرمانداران این شهرستان‌ها دراین گردهمایی و قدردانی از زحمات مدیران کل درمان و بیمه تامین اجتماعی استان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی محلی برای تسویه حساب های سیاسی نیست و مالک اصلی این سازمان کارگران و بازنشستگان هستند.

وی با اشاره به مشکلات متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی و بیان این مطلب که ۷۰ درصد آنان حداقل بگیر هستتد، گفت: با وجود تمام مشکلات، به نمایندگی از جانب بازنشستگان استان مازندران از زحمات تمامی مدیران به خصوص مدیرعامل شجاع و پرتلاش تامین اجتماعی قدردانی می کنم.

وی با تاکید بر این که کانون های بازنشستگی نماینده آنان و اعضای آنها صدای رسای هزاران بازنشسته تامین اجتماعی هستند، خواهان رفع مشکلات درمانی بازنشستگان و پرداخت حق بیمه کسر شده از حقوق آنان به شرکت آتیه سازان حافظ شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی