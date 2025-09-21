خبرگزاری کار ایران
سرپرست پارک علم و فناوری قزوین:

شرکت‌ها ویترین پارک علم و فناوری قزوین هستند

شرکت‌ها ویترین پارک علم و فناوری قزوین هستند
سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با تأکید بر لزوم هم‌افزایی و ارتقای سطح فعالیت شرکت‌ها، گفت: شرکت‌ها ویترین پارک هستند و ما در این دوره تلاش داریم تا آن‌ها را در سطح استان و کشور معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجید گلوئی در نشست با واحدهای مؤسساتی پارک، هدف از برگزاری این دیدار را شنیدن مشکلات، تبادل نظر و کمک به رفع مسائل پیش‌رو عنوان کرد و افزود: این جلسه علاوه بر ایجاد ارتباط نزدیک‌تر، فرصتی برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های شما عزیزان است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: امسال برای نخستین بار نمایشگاه هفته پژوهش در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار خواهد شد که این اقدام فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان خواهد بود و انتظار داریم واحدهای مستقر در پارک از حداکثر توان خود برای حضور در این رویداد استفاده کنند.

سرپرست پارک علم و فناوری قزوین با تأکید بر ارتقاء جایگاه و سطح کیفی شرکت‌های فناور گفت: رشد و ارتقاء شرکت‌ها به‌طور مستقیم موجب ارتقاء پارک خواهد شد و در همین راستا برنامه‌های متنوعی برای حمایت از واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های مؤسساتی به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرها و مشکلات موجود پرداختند.

همچنین سبحان عطائی، سرپرست امور مؤسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری قزوین، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این حوزه ارائه کرد.

