رئیس پلیس راه استان قزوین:

استفاده نکردن از کمربند ایمنی عامل مرگ راننده تیبا شد

استفاده نکردن از کمربند ایمنی عامل مرگ راننده تیبا شد
رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک خودروی تیبا در مسیر سه راهی رحیم آباد به دانسفهان و کشته شدن راننده این خودرو خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  سرهنگ حسین تقی خانی با بیان اینکه شب گذشته یک دستگاه خودروی تیبا با سه سرنشین خانم از مسیر غرب به شرق سه راهی رحیم آباد به سمت دانسفهان در حال حرکت بودند، گفت:  خودروی تیبا  در مسیر سه راهی رحیم آباد به سمت دانسفهان به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه وارد لاین مخالف شده و از سطح راه خارج گردیده و واژگون می شود در همین حین راننده خودرو که خانمی 47 ساله بوده از خودرو به بیرون پرتاب شده و  متاسفانه جان خود را از دست می دهد.

وی افزود: یکی دیگر از سرنشینان خودرو تیبا  که خانمی 50 ساله بوده بر اثر تصادف مصدوم که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان منتقل می‌شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین  گفت: متاسفانه علیرغم توصیه های مکرر راننده و سرنشینان خودروی تیبا  از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند  که همین امر تشدید صدمات و فوت راننده و جراحت سرنشینان را به همراه داشته است.

تقی خانی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه متناسب با وضعیت محور و میزان مهارت در رانندگی حتما کلیه سرنشینان را مکلف به استفاده از کمربند ایمنی قبل از شروع به حرکت نمایند تا در صورت بروز هر گونه حادثه میزان آسیب به رانند و سرنشینان کاهش پیدا کند.

