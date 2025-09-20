به گزارش ایلنا، شیرزاد نجفی امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: سوداگران سودجو با هدف آماده‌سازی زمین برای کاشت گیاهان ممنوعه، عرصه‌های جنگلی و مرتعی به آتش می‌کشند که خسارات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد آورده است.

وی افزود: این آتش‌سوزی از سه روز پیش در منطقه سماق چگنی آغاز شده که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی با چالش‌های فراوانی برای نیروها همراه بود چراکه خشکیدگی پوشش گیاهی، وزش بادهای شدید و سخت گذر بودن منطقه، موجب سختی اطفا می‌شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: در این عملیات ده‌ها تن از مردم بومی منطقه، نیروهای بسیج، سازمان‌های مردم نهاد، مدیر و کارکنان منابع طبیعی و فرمانداری مشارکت داشتند و گروه واکنش سریع منابع طبیعی نیز سه شبانه روز در کوهستان مستقر بود که در نهایت با پشتیبانی ترابری، تدارکات و تجهیزات و استفاده از ده‌ها دمنده و آتش کوب موفق به مهار آتش شدند.

نجفی تاکید کرد: شواهد نشان می‌دهد سوداگران گیاهان ممنوعه با هدف پاکسازی زمین و آماده‌سازی برای کشت فصل آینده در مناطق جنگلی دور از دسترس، اقدام به آتش‌سوزی‌های عمدی می‌کنند که این موضوع در چند سال گذشته به یکی از مهمترین آسیب و چالش‌های زیانبار جنگل‌ها و مراتع به ویژه در مناطق سخت گذر کوهستانی تبدیل شده است.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان برآورد دقیق وسعت آتش‌سوزی در دست اقدام می‌باشد.

