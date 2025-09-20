خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف 11 دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان البرز

کشف 11 دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان البرز
کد خبر : 1688730
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز از کشف 11 دستگاه ماینر غیر مجاز از 3 واحد مسکونی درشهرستان البرز و دستگیری 3 نفر در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان‌مهر در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیرمجاز در 3 واحد مسکونی دراین شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی قضائی و با همراهی ماموران اداره برق به واحدهای مسکونی مورد نظر مراجعه و در بازرسی از محل  11 دستگاه ماینر غیرمجاز در حال فعالیت کشف کردند.

مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 900میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه 3 متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ درخشان‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی