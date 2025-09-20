کشف 11 دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان‌مهر در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیرمجاز در 3 واحد مسکونی دراین شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی قضائی و با همراهی ماموران اداره برق به واحدهای مسکونی مورد نظر مراجعه و در بازرسی از محل 11 دستگاه ماینر غیرمجاز در حال فعالیت کشف کردند.

مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 900میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه 3 متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ درخشان‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

انتهای پیام/