پایان 3 سال فرار متهم پرونده کلاهبرداری 150 میلیاردی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفندهای گوناگون از قبیل واردات خودرو،ساخت مسکن،ساخت سوله و... اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده و متواری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس از مالباختگان مشخص شد، متهم از سال 1401 با وعده های واهی از جمله ساخت مسکن، واردات خودرو، ساخت سوله و... با پرداخت چک و سفته مبلغی بالغ بر 150 میلیارد ریال از 15 نفر مالباخته در شهرهای قزوین،کرج و تهران که اکثر آنها سابقه دوستی با متهم را داشته اند، گرفته و سپس کلیه روابط قبلی خود را با آنان و سایر اطرافیان قطع کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پلیسی هوشمندانه و تحقیقات فنی و تخصصی، مخفیگاه متهم متواری در یکی از روستاهای اطراف قزوین شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی، وی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل شد.

سردار طرهانی با اشاره به اینکه اعتماد بیجا، طمع ورزی و عدم بررسی دقیق موضوع توسط شکات در وقوع این کلاهبرداری ها تاثیرگذار بوده است ، تصریح کرد:متهم در تحقیقات اولیه پلیس و مواجهه حضوری با مالباختگان به بزه انتسابی به مبلغ بیش از 150 میلیاردی از تعداد 15 نفر از مالباختگان اعتراف کرد که پس از تکمیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

