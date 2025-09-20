پیامهای تبریک به قهرمانی کشتیگیر شیرازی در جهان
در پی قهرمانی غلامرضا فرخی، کشتیگیر شیرازی وزن ۸۲ کیلوگرم در مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب ۲۰۲۵، نماینده ولی فقیه در استان فارس، دبیر جامعه روحانیت شیراز و تولیت حرم شاهچراغ(ع) به صورت جداگانه پیامهای تبریکی صادر کردند.
به گزارش ایلنا، در پیام آیتالله لطفالله دژکام، نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس و امام جمعه شیراز آمده است: با کمال مسرت و افتخار، قهرمانی شما را در مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب ۲۰۲۵ تبریک عرض مینمایم. افتخارآفرینی شما در وزن ۸۲ کیلوگرم، نه تنها دل مردم شیراز و استان فارس را شاد کرده است، بلکه نشان از عزم و اراده راسخ شما و تلاشهای بیوقفهتان در عرصه ورزش ملی ایران دارد.
این قهرمانی ارزشمند، که حاصل سالها تلاش، پشتکار و غیرت مثالزدنی شماست، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورد.
موفقیت شما، نمادی از اراده پولادین جوانان برومند این مرز و بوم است که با توکل بر خدا و همت خویش، قلههای افتخار را فتح میکنند و مایه سربلندی ایران اسلامی میشوند.
امید است در پناه حق تعالی، همواره در مسیر اعتلای نام ایران عزیز و تحقق آرمانهای اسلامی ثابتقدم باشید و از درگاه خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیتهای بیشتر و تداوم افتخارات در میادین بینالمللی دارم.
همچنین در پیام تبریک حجتالاسلام والمسلمین سیدمحیالدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز آمده است:با نهایت مسرت و افتخار، کسب مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی را به جنابعالی، خانواده محترم و ملت شریف ایران، بهویژه مردم مؤمن و انقلابی شیراز، سومین حرم اهلبیت علیهمالسلام، تبریک عرض مینمایم.
این موفقیت، حاصل ایمان، تلاش، و غیرت جوانی است که با تکیه بر ارزشهای اسلامی و ملی، پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در عرصه جهانی برافراشت. بیتردید، این پیروزی مایهی دلگرمی و امید برای نسل جوان و افتخاری برای جامعه ورزش کشور است.
از درگاه خداوند متعال، استمرار توفیقات شما را در عرصههای بینالمللی و خدمت به وطن عزیز مسئلت دارم.
در پیام تبریک حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) نیز در پی کسب مدال طلای کشتیگیر شیرازی در مسابقات قهرمانی جهان آمده است:از اینکه با عنایت خدای متعال و تلاش و پایمردی خود توانستید با کسب مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات جهانی، موجبات شادی دل هموطنان عزیزمان، بهویژه مردم حماسهآفرین و ولایتمدار شیراز، شهر سوّمین حرم اهلبیت(ع) را فراهم کنید، بسیار خرسندم و این موفقیت بزرگ شما و سایر دلاورمردان تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران را تبریک میگویم.
تعظیم به پرچم پُرافتخار ایران اسلامی از سوی جنابعالی، خود موفقیت دیگری بود که شایستهی تقدیر است.