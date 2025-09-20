یک مسئول خبرداد؛
خشونت کلامی ضرب و جرح و سرقت جرم اولویتدار همدان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از فراوانی خشونت کلامی ضرب و جرح و سرقت در جرائم اولویتدار استان، خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، محمد معینی در نشست با اصحاب رسانه با تأکید بر لزوم ارتقای سطح تحمل افراد برای کاهش جرائم کلامی، تصریح کرد: سال گذشته پروژه پژوهشی در این زمینه انجام شد تا راهکارهای علمی برای کاهش جرائم ارائه شود.
وی ادامه داد: جرائم خشن مانند قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف از جمله جرائمی است که در کشور وجود دارد اما در استان همدان شیوع بالایی ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به کاهش آمار سرقت، تصریح کرد: با وجود پیشبینی افزایش سرقت به دلیل مشکلات اقتصادی، در سال جاری شاهد کاهش ۱۴ درصدی این جرم در استان بودیم. این روند با عدم اعطای مرخصی به محکومان دخیل در سرقت به ویژه در تعطیلات نوروزی، برخورد قاطع قضایی با سارقین و محدودیت حداکثری برای عفو و مرخصی همراه بوده است.
معینی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ مالخر، ۶۶ محکوم قطعی و ۳۰ نفر از افرادی که در مرخصی بودند و با جرم سرقت غیبت داشتند، دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: روی موضوع سرقت حساسیت ویژه داریم و به هیچ وجه از آرای جایگزین حبس برای سارقین استفاده نمیکنیم، اما در سایر جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸، استفاده از پابند الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان مناطق حاشیهنشین استان را یکی از کانونهای جدی جرم دانست و اظهار کرد: در این مناطق افراد با گرایشها و فرهنگهای مختلف حضور دارند، ساختوسازها عمدتاً غیرمجاز بوده و مشکلات متعددی در این بخش وجود دارد.
معینی با اشاره به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، گفت: از زمان لازمالاجرا شدن این طرح تاکنون ۱۳ هزار و ۷۹۷ فقره قرارداد در استان همدان به ثبت رسیده است.
وی از ۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی با محوریت اتصال به سامانه کاتب مشاوران املاک خبر داد و افزود: در شش ماهه نخست امسال ۱۷۶ مشاور املاک آموزش دیدهاند تا پروانه تخصصی فعالیت خود را دریافت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان دررابطه با طرح ساماندهی معتادان متجاهر توسط دستگاههای دولتی که توسط استاندار همدان پیشنهاد شده است، بیان کرد: این طرح به ما اعلام شد و ما نیز به دستگاهها اعلام کردیم اما دستگاههای اجرایی بیان میکنند که نمیتوانیم این کار را انجام دهیم چون افراد متخصص در این حوزه نداریم و به نظر ما هم طرح موفقیتآمیزی نیست و اعتقاد داریم که سمنها در این زمینه، عملکرد بهتری ارائه میدهند چون تخصصیتر هستند.
صیانت از منابع آبی اولویت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: با توجه به تنش آبی موجود در استان، صیانت از منابع آبی مهمترین وظیفه دستگاه قضایی است.
حسین عسگری، در این جلسه اظهار کرد: صیانت از منابع آبی با توجه به شرایط تنش آبی استان، مهمترین وظیفه ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است.
عسگری با بیان اینکه این برنامه طی چند سال گذشته مغفول مانده بود، افزود: برخورد و پیشگیری در زمینه چاههای غیرمجاز در دستور کار دادگستری قرار دارد.
وی تأکید کرد: قصد داریم امسال و سال آینده، این موضوع را به عنوان اولویت اصلی پیگیری و اجرایی کنیم.
عسگری خاطرنشان کرد: هشت پرونده کثیرالشاکی در استان همدان از ابتدای سال در جریان است که بیشتر مربوط به کلاهبرداری و جرائم اینترنتی بوده است.