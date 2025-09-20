برخورد با تخلفات حادثه ساز بدون اغماض

به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی امروز ۲۹ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح رویکردهای اصلی پلیس راهور استان فارس، خاطر نشان کرد: اولین و مهم ترین رویکرد پلیس راهور، کاهش تصادفات منجر به فوت و جرح در سطح استان فارس است.

کریمی گفت: ساماندهی ترافیک و برقراری انضباط ترافیکی در استان و به ویژه شهر شیراز به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راهور استان فارس با بیان اینکه ضمن همفکری و استفاده از صاحب نظران، راه های برون رفت از موضوع ترافیک را بررسی کرده ایم، افزود: ارتقا فرهنگ ترافیک، فرهنگ سازی و آموزش های لازم به رانندگان از مواردی هستند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

کریمی با تأکید بر اینکه با تخلفات حادثه ساز با اقتدار و بدون اغماض برخورد می شود، گفت: کلیه تخلفات رانندگان به ویژه در کلانشهر شیراز در سیستم مانیتورینگ رصد و بلافاصله اعمال قانون خواهند شد.

وی افزود: با تقویت نیروهای پلیس در سطح معابر، افزایش گشت های نامحسوس و استفاده بیش از پیش از ظرفیت های دوربین های ثبت تخلفات، به دنبال کاهش حوادث رانندگی و انضباط بخشی به ترافیک هستیم.

سرهنگ کریمی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات پلیس راهور استان فارس در دو ماهه گذشته را تشریح کرد و افزود: طی این مدت توقیف خودرو و موتورسیکلت های متخلف، ۵۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رئیس پلیس راهور استان فارس با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز طی دو ماهه گذشته، گفت: در حوزه خدمات دهی پلیس راهور به مردم، شاهد افزایش ۸۶ درصدی در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک و افزایش ۲۱ درصدی خدمات به مردم در حوزه صدور گواهینامه بوده ایم.

وی تصریح کرد: طی دو ماهه گذشته سال جاری، در وقوع تصادفات فوتی ۲۷ درصد و در تصادفات جرحی ۱۰درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم.

کریمی با تأکید بر نقش رسانه ها در فرهنگ سازی در حوزه راهنمایی و رانندگی، از تعامل و همکاری خبرنگاران و مردم در راستای همکاری با پلیس تقدیر و تشکر به عمل آورد.

رئیس پلیس راهور استان فارس در پایان بر عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و استفاده راکبان موتورسیکلت از کلاه ایمنی در راستای کاهش حوادث رانندگی تأکید کرد.

انتهای پیام/