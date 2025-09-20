ذخایر خونی استان اصفهان کاهش پیدا کرده است
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخایر خونی استان اصفهان در روزهای آخر تابستان کاهش پیدا کرده است و مردم را برای اهدای خون دعوت میکنیم.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور اظهار داشت: از هم استانیهای عزیز تقاضا میشود برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.
وی افزود: ۶۴ مرکز درمانی استان حداقل یک نیاز ثابت به خون و فرآوردههای خونی دارند که عواملی از قبیل گرمی، سردی و آلودگی هوا، تعطیلات، مسافرتها در این حداقل نیاز ثابت تأثیر منفی گذاشته و میبایست با حضور اهداکنندگان ایثارگر خون در مراکز اهدای خون این کاهش، جبران شود.
دهرابپور گفت: در زمان حال ذخیره خون استان ۲۱۸۹ واحد معادل پنج و چهار دهم (۵/۴) روز است درحالیکه حداقل ذخیره استاندارد ۸ روز است.
حدود یکهزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، بالغ بر یکهزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی در استان اصفهان بصورت ماهانه و در مواردی هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.