خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ذخایر خونی استان اصفهان کاهش پیدا کرده است

ذخایر خونی استان اصفهان کاهش پیدا کرده است
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ذخایر خونی استان اصفهان در روزهای آخر تابستان کاهش پیدا کرده است و مردم را برای اهدای خون دعوت می‌کنیم.

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور  اظهار داشت: از هم استانی‌های عزیز تقاضا می‌شود برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

وی افزود: ۶۴ مرکز درمانی استان حداقل یک نیاز ثابت به خون و فرآورده‌های خونی دارند که عواملی از قبیل گرمی، سردی و آلودگی هوا، تعطیلات، مسافرت‌ها در این حداقل نیاز ثابت تأثیر منفی گذاشته و می‌بایست با حضور اهداکنندگان ایثارگر خون در مراکز اهدای خون این کاهش، جبران شود.

دهراب‌پور گفت: در زمان حال ذخیره خون استان ۲۱۸۹ واحد معادل پنج و چهار دهم (۵/۴) روز است درحالی‌که حداقل ذخیره استاندارد ۸ روز است.

حدود یک‌هزار ‌و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، بالغ بر یک‌هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی در استان اصفهان بصورت ماهانه و در مواردی هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

